Umrl je Ted Turner, ustanovitelj CNN, pionirske 24-urne televizijske mreže, ki je v 80. letih spremenila televizijske novice. Star je bil 87 let, umrl je obkrožen z družino, je sporočilo podjetje Turner Enterprises.

V Ohiu rojeni poslovnež iz Atlante je zgradil medijski imperij, ki je obsegal prvo veliko kabelsko mrežo, priljubljene kanale za filme in risanke ter profesionalne športne ekipe, kot je ekipa Atlanta Braves.

Turner je bil tudi mednarodno znan jadralec in filantrop, ki je ustanovil Fundacijo Združenih narodov, ter aktivist, ki si je prizadeval za odpravo jedrskega orožja po vsem svetu. Bil je tudi naravovarstvenik, ki je postal eden vodilnih lastnikov zemljišč v Združenih državah. Imel je ključno vlogo pri ponovni naselitvi bizonov na ameriškem zahodu.

Ustvaril je celo risanko Kapitan Planet, da bi otroke izobraževal o okolju.

A prav njegova drzna vizija, da bi v realnem času in ob vseh urah posredoval novice z vsega sveta, ga je zares proslavila.

Številni so na začetku menili, da je Turnerjeva ideja o 24-urnem televizijskem informativnem programu nora – a se ni pustil prepričati, saj je na trgu videl veliko priložnost.

Videl je to, česar drugi niso

"Delal sem do 19. ure in ko sem prišel domov, so bile novice končane," je nekoč dejal, misleč na večerna poročila ob 18.30 na velikih televizijskih mrežah. "Zato sem televizijske novice popolnoma zamudil. Mislil sem, da je veliko ljudi, kot sem jaz."

Turner je želel dramatično razširiti obseg televizijskih novic in si zamislil oddaje o poslu, zdravju, športu in drugih temah. Priznal je, da o novinarskem poslu ni vedel veliko, vendar je zaposlil prave ljudi, ki so ta svet dobro poznali. Eden takih je bil Reese Schonfeld, ustanovni predsednik CNN.

1. junija 1980 je začel oddajati CNN – prvi 24-urni informativni kanal – in od takrat je v živo.

Turner je mrežo hitro širil in leta 1982 dodal drugo 24-urno informativno mrežo CNN2 (kasneje preimenovano v Headline News, nato HLN), leta 1985 pa CNN International, ki je oddajala po vsem svetu. Kasneje je dodal še kabelske kanale, ki niso namenjeni novicam, vključno s Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) in Cartoon Network.

Boril se je z demenco

Dober mesec pred svojim 80. rojstnim dnem leta 2018 je Turner razkril, da ima Lewyjevo demenco, progresivno možgansko motnjo. V začetku leta 2025 so ga hospitalizirali zaradi blage pljučnice, ki naj bi jo pozdravil v rehabilitacijskem centru.

Turnerja je preživelo pet otrok, 14 vnukov in dva pravnuka.