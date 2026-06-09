Umoril je svoje starše, zdaj zahteva družinski denar

Nick Reiner, ki čaka na začetek sojenja zaradi obtožb o umoru svojih staršev, zahteva izplačilo denarja iz družinskega sklada, za katerega trdi, da mu pripada že od njegovega 30. leta starosti.

Po podatkih iz sodnih dokumentov, do katerih se je dokopal spletni portal TMZ, je 32-letni Nick Reiner v ponedeljek vložil uradno zahtevo za izplačilo sredstev iz sklada, ki sta ga leta 1992 ustanovila njegova starša Rob in Michele Reiner za svoje tri otroke Nicka, Jaka in Romy.

Nick je obtožen dveh kaznivih dejanj umora prve stopnje, tožilstvo mu očita, da je decembra z nožem do smrti zabodel svoja starša.

Denar naj bi potreboval za pravno obrambo

V svoji vlogi Reiner navaja, da je želel najeti odvetnika Alana Jacksona za svojo obrambo v kazenskem postopku. Trdi, da sta se s tem strinjala tudi njegova sorojenca Jake in Romy, vendar naj bi skrbnik sklada zavrnil izplačilo sredstev za odvetniške storitve, zaradi česar je Jackson odstopil od primera.

Reiner je v dokumentih poudaril, da je bila zadeva nujna, saj je po njegovih besedah potreboval Jacksonovo pomoč, da bi preprečil dodatno ogrožanje svoje obrambe v kazenskem postopku. Dodal je, da so bili vsi njegovi poskusi pridobitve sredstev doslej deležni le zavlačevanja in neukrepanja, zato zdaj od skrbnika sklada zahteva finančni obračun in odškodnino.

V sodni dokumentaciji je navedeno, da Reiner trenutno nima drugih virov financiranja za pokrivanje pravnih stroškov ali osnovnih življenjskih potreb, medtem ko je v priporu.

Rob in Michele Reiner Foto: Guliverimage

Brat že spregovoril o smrti staršev, sestra še molči

Jake Reiner je aprila, le nekaj dni pred predhodnim sodnim zaslišanjem, na družbenih omrežjih objavil čustveno sporočilo o izgubi staršev. Zapisal je, da mu je tisti dan življenje odvzelo številne pomembne trenutke. Med drugim je poudaril, da njegovih staršev ne bo na njegovi poroki, da ne bodo mogli spoznati svojih prihodnjih vnukov in da ne bodo priča njegovim prihodnjim življenjskim dosežkom.

Medtem ko Jake javno govori o družinski tragediji, sestra Romy o dogodkih za zdaj še ni spregovorila. Jake je ob tem zapisal, da bo svojo zgodbo povedala na svoj način in ob svojem času.

Družina Reiner leta 2014 Foto: Guliverimage

Preiskava smrti še vedno ni končana

Nick Reiner se je v postopku izrekel za nedolžnega, na sodišču pa se je nazadnje pojavil 29. aprila na predhodnem zaslišanju. Na tem so med drugim povedali, da obdukciji njegovih staršev še štiri mesece po njuni smrti nista bili dokončani.

Sodnik je zato odločil, da bo nadaljevanje zaslišanja prestavljeno na september, saj preiskovalci še vedno čakajo na ključne dokaze, potrebne za nadaljevanje sodnega postopka.

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