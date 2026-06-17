Trkaj se poslavlja od svojega štirinožnega prijatelja: Na nebu je ena zvezdica več

Raper Trkaj se je v objavi na družbenem omrežju poslovil od svojega štirinožnega prijatelja – kužka Castra, ki ga bodo, sodeč po njegovem zapisu, ohranili v čudovitem spominu. "Hvala ti za vse legendarne trenutke, pogrešali te bomo, zdaj ko svobodno tekaš po prostranih poljanah in se bašeš z dobrotami," je med drugim zapisal znani raper.

Raper Rok Terkaj - Trkaj se je v čustveni objavi poslovil od svojega hišnega ljubljenčka, štirinožnega prijatelja kužka Castra. Kot je zapisal, je kužek v njihova življenja nenapovedano prišel kot mala kepica, a je njihova srca osvojil za zmeraj.

"Tačko na srce, nisi bil najbolj brihtna brihta, a imel si toliko ljubezni in veselja in otroškosti, da ti tega nikdar nismo zamerili. Hvala ti za vse legendarne trenutke, pogrešali te bomo, zdaj, ko svobodno tekaš po prostranih poljanah in se bašeš z dobrotami. Lepo potuj, bil si vse, kar si lahko od kužata želiš, naš Castro. Radi te imamo in vedno boš v naših srcih, lajal in delal norčarije," je med drugim zapisal raper Trkaj.

"Na zemlji en kuža manj, a na nebu ena zvezdica več"

Lepe trenutke, ki so jih doživeli v družbi kužka, je Trkaj prikazal z dodanimi fotografijami, s katerimi je obogatil objavo. Trkaj je zapisal tudi, da je njihov kužek dopolnil skoraj 13 let, in čeprav "na veterini pravijo, da je to veliko za bokserja, mislim, da nihče ne bi imel nič proti, če bi ostal še kakšno leto ali desetletje," je dodal.

"Upam, da si bil zadovoljen z nami in da odhajaš s tega planeta z lepimi spomini. Oprosti, če smo kdaj naredili kakšno napako. Adijo Gubi, a. k. a. Kastrovšek, a. k. a. Castro the boxer. Hvala družini Jere Berguš in Katarine Keček, da ste soskrbeli zanj. Na zemlji je en kuža manj, a na nebu je ena zvezdica več. Vse dobro stari!" je še zapisal Trkaj in dodal, da je bil njihov kuža Castro "eno veliko srce na štirih nogah".