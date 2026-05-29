To je zmagovalka šova Kmetija, osvojila je 50 tisoč evrov

Po devetih letih je v resničnostnem šovu Kmetija spet slavila ženska, glavno nagrado v vrednosti 50 tisoč evrov je z zmago v zadnjem obračunu odnesla Aleksandra April.

"Po navadi sem vedno vse delala za druge, zdaj pa sem končno naredila nekaj zase in dokazala, da zmorem," je po zmagi v 12. sezoni šova Kmetija na POP TV povedala Aleksandra April, ki se je v šov prijavila povsem spontano. Kot je pojasnila, je želela predvsem preizkusiti sebe in celotno izkušnjo doživeti kot nekakšen odmik od vsakdana. Niti predstavljala si ni, da bo prav ona tista, ki bo na koncu premagala vse sotekmovalce.

Do zmage ni prišla s taktiziranjem, temveč predvsem z delom, vztrajnostjo in odločnostjo. "Najbrž moji sotekmovalci niso verjeli, da mi bo uspelo. A na plano je prišla moja trma, in ko se je že zdelo, da bom odnehala, sem se borila dalje in uspelo mi je," je povedala o odločilnem dvoboju, v katerem je premagala Jana Zoreta. Ta je po porazu dejal: "Lahko sem ponosen nase. Seveda sem razočaran, ampak Aleksandra je bila boljša."

Želi si imeti majhno kmetijo

Za Aleksandro zmaga pomeni predvsem novo priložnost. "Mislim, da je to moj nov začetek. Res bom poskusila zaživeti tako, kot si zaslužim," je povedala zmagovalka 12. sezone Kmetije, ki ima preproste želje: majhna kmetija, vrt, nekaj kokoši in kakšna kozica. Ker si nakupa za zdaj še ne more privoščiti, razmišlja o najemu, potem pa bo videla, kako naprej.

