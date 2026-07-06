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Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
16.50

Osveženo pred

9 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Gloria-Sophie Burkandt Markus Söder

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 16.50

9 minut

To je storila hči znanega politika

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Gloria-Sophie Burkandt | Gloria-Sophie Burkandt (desno) na treningu karateja. | Foto Guliverimage

Gloria-Sophie Burkandt (desno) na treningu karateja.

Foto: Guliverimage

Gloria-Sophie Burkandt je hči bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja. Zdaj dviguje prah s televizijskim dokumentarcem, v katerem je odkrito govorila o svoji želji, da bi končno stopila iz očetove sence.

V televizijskem dokumentarcu, ki si ga bodo nemški gledalci lahko ogledali 16. julija na televiziji ProSieben in na pretočni platformi Joyn, se 27-letna Gloria-Sophie Burkandt celo zjoka.

Objokana in zlomljena Gloria-Sophie

Kot piše nemški medij Bild, v dokumentarcu slavna hči razmišlja o čustvenih bremenih svoje mladosti. S solzami v očeh govori o psiholoških ranah, ki jih je povzročila njena vzgoja.

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"Ponižanja, ki jih je prestala moja duša, so resnično najhujša," pravi Burkandtova. Za zdaj se še ne ve, o katerih dogodkih iz svoje preteklosti govori. To bo znano, ko bo dokumentarec javno objavljen.

Občuduje svojega očeta

Kljub težkim trenutkom Gloria-Sophie (ta nosi mamin priimek) svojega očeta Markusa Söderja vidi tudi kot velikega vzornika za lastno življenje. Občuduje njegovo odločnost in poudarja: "On je moj vzornik. Ne zato, ker je moj oče, temveč zato, ker mi je pokazal, da strast ni poza, ampak odnos."

Pri snemanju dokumentarca je sodeloval tudi Söder. O svoji najstarejši hčerki pravi: "Gloria ni imela lahkega življenja."

Gloria-Sophie in njen oče Markus Söder:

Gloria-Sophie Burkandt | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

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