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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
12.28

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Tadeja Plestenjak tretma mladost staranje koža

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 12.28

47 minut

To je skrivnostni tretma Tadeje Plestenjak proti staranju

Avtor:
A. P. K.

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Tadeja Plestenjak (Majerič) | Tadeja Plestenjak prisega na uporabo regenerativnega tretmaja microneedlinga z avtolognimi eksosomi. | Foto Instagram/tadeja.majeric

Tadeja Plestenjak prisega na uporabo regenerativnega tretmaja microneedlinga z avtolognimi eksosomi.

Foto: Instagram/tadeja.majeric

Tadeja Plestenjak, žena Jana Plestenjaka, je v eni izmed svojih nedavnih objav razkrila svojo skrivnost za lepo in mladostno kožo na obrazu.

35-letna Tadeja Plestenjak, žena Jana Plestenjaka, ne skriva, da prisega na nekatere lepotne posege. Enega izmed svojih manj invazivnih je razkrila nedavno in zapisala, da se je poslužila uporabe microneedlinga z avtolognimi eksosomi. "Po dveh naravnih regenerativnih tretmajih microneedlinga z avtolognimi eksosomi sem nad dosedanjimi rezultati res navdušena," je v Instagram zgodbi zapisala Tadeja Plestenjak.

Kot je bilo razvidno iz njenega opisa, bo, da bi dosegla končen in zadovoljiv rezultat, potrebovala še en tretma – skupno torej tri tretmaje microneedlinga. Gre za varen tretma, s katerim si želijo uporabniki spodbuditi lastne regenerativne sposobnosti kože. V treh tednih lahko uporabniki izvedejo več tretmajev, za še boljše rezultate pa je potrebno nadaljevati z vzdrževalnimi tretmaji.

Microneedling spodbudi zdravo okoliško tkivo in tako popravi poškodbe ter obnovi kožo

Mikroneedling je minimalno invaziven postopek, pri katerem se s tankimi iglicami naredijo majhne, enakomerno razporejene mikropoškodbe na koži. To sproži proces, ki spodbudi zdravo okoliško tkivo, da popravi poškodbe in obnovi kožo do najbolj zdravega videza. Kot dodajajo na klinikah, kjer se s tovrstnimi tretmaji ukvarjajo, postopek obnavljanja zmanjša videz temnih madežev, gub, povešenosti in neenakomerno teksturo, ki so posledica aken in strij.

Eksosomi so mikroskopski zunajcelični mešički, ki jih izločajo vse človeške celice in delujejo kot naravni prenašalci sporočil. Prav eksosomi delujejo kot celični "kurirji" ter prenašajo ključne molekule (beljakovine, lipide in nukleinske kisline) in spodbujajo regeneracijo tkiv. Med drugim povečujejo elastičnost in čvrstost kože ter zmanjšujejo gube.

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