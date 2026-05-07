Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
19.27

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
rojstvo Karoline Leavitt

Četrtek, 7. 5. 2026, 19.27

41 minut

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt rodila hčerko

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Karoline Leavitt | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je danes na družbenih omrežjih objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki sta ji z možem nadela ime Viviana.

"Je popolna in zdrava, njen starejši brat pa se veselo privaja na življenje s svojo novorojeno sestrico," je na družbenih omrežjih zapisala 28-letna Karoline Leavitt, ki je z možem junija lani dobila sina Nicholasa.

Najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini Bele hiše Leavitt je nekoliko preložila porodniški dopust zaradi napada na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše. Pred dnevi jo je nadomeščal kar državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je skušal pojasniti ameriško politiko do Irana.

Na porodniško je Leavitt sprva nameravala že 24. aprila, vendar je še 28. aprila vodila novinarsko konferenco po napadu v hotelu Washington Hilton.

rojstvo Karoline Leavitt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.