Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je danes na družbenih omrežjih objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki sta ji z možem nadela ime Viviana.

"Je popolna in zdrava, njen starejši brat pa se veselo privaja na življenje s svojo novorojeno sestrico," je na družbenih omrežjih zapisala 28-letna Karoline Leavitt, ki je z možem junija lani dobila sina Nicholasa.

Najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini Bele hiše Leavitt je nekoliko preložila porodniški dopust zaradi napada na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše. Pred dnevi jo je nadomeščal kar državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je skušal pojasniti ameriško politiko do Irana.

Na porodniško je Leavitt sprva nameravala že 24. aprila, vendar je še 28. aprila vodila novinarsko konferenco po napadu v hotelu Washington Hilton.