Sobota, 9. 5. 2026, 10.09

Tina Gaber praznuje 40. rojstni dan: objavila niz spominov

Tina Gaber | Tina Gaber Golob je v slovenskem medijskem prostoru na različnih področjih prisotna že dve desetletji. | Foto Tina Gaber/Facebook

Tina Gaber Golob je v slovenskem medijskem prostoru na različnih področjih prisotna že dve desetletji.

Tina Gaber Golob, žena premierja Roberta Goloba, danes praznuje 40. rojstni dan. Ob svojem prazniku je na svojem profilu na Facebooku v kratkem videoposnetku objavila niz spominov.

Tina Gaber Golob se je rodila 9. maja leta 1986. Leta 2007 je kot študentka sociologije v ljubljanskem Atlantisu zmagala na lepotnem tekmovanju Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. Poleg tega so jo bralci revij Nova in Lea izbrali za miss Nova. V nadaljevanju kariere je delala tudi na televiziji, vodila je največji športni resničnostni šov pri nas, Exatlon, bila je vlogerka na kanalu You Tube, ustvarjala digitalne vsebine ter sodelovala pri projektih s področja spletnega komuniciranja in družbenih medijev.

V zadnjih letih je širše prepoznavna predvsem kot žena predsednika vlade Republike Slovenije Roberta Goloba. Kot partnerica premierja Goloba je aprila 2023 prvič sodelovala v t. i. damskem programu. Z Eleno Kovačevsko, ženo makedonskega predsednika vlade, in Andrijano Nikolovsko, ženo makedonskega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, je obiskala Dom upokojencev Kranj. Udeležila se je predaje podpisov proti odlovu nutrij na ministrstvu za kmetijstvo 24. julija 2023, saj je tudi velika zagovornica živali. 

Tina Gaber se je 6. septembra 2025 v Vili Tartini poročila s premierjem slovenske vlade Robertom Golobom. 

Poroka Tine Gaber in Roberta Goloba | Foto: Foto-Video Kolman

