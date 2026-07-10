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Avtor:
A. P. K.

Petek,
10. 7. 2026,
18.40

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek
Tanja Ribič pridelek igralka zelenjava bučke vrt

Petek, 10. 7. 2026, 18.40

15 minut

Tanja Ribič delila svoj pridelek: Ne maram, da me futrajo z lažmi in strupi

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Tanja Ribič | Tanja Ribič prisega na doma pridelano zelenjavo direktno iz vrta. | Foto Facebook/Tanja Ribič

Tanja Ribič prisega na doma pridelano zelenjavo direktno iz vrta.

Foto: Facebook/Tanja Ribič

Igralka in pevka Tanja Ribič je na svojih družbenih profilih delila fotografije svojega pridelka bučk, ki jih je vzgojila na svojem vrtu, polega tega pa je objavo popestrila tudi s fotografijami in opisi različnih kombinacij jedi, ki jih je iz njih pripravila.

V zapisu, ki ga je Tanja Ribič delila na družbenih omrežjih, je zapisala, da ima rada tako male, velike, predvsem pa rumene bučke. 

"Te so mi najbolj okusne. Jem to, kar mi narava ponuja in je ugodno, brez akcije velikih trgovcev, ki nam 'kao' ponujajo domače. Da ne bi mislili, da sem bila vzgojena v tem duhu. Kje pa! Mami je že imela vrt, ampak mi je bilo to videti samo kot njen nespektakularni hobi. Dokler mi ni postalo jasno, za kaj gre v sistemu," je med drugim zapisala Ribič.

Delila je tudi fotografije nekaterih jedi, ki jih doma pripravlja iz bučk.

"Rada iščem nove poti in nimam rada, da me futrajo z lažmi in strupi. Takole imamo zdaj pri nas dneve bučk na sto in en način. Najprej iz pečice s sojinim drobljencem z bešamelom, potem rižota z mojo mlado čebulo, na hitro narejeni polpeti, pohane (bučke) pa še niso prišle na vrsto. Njami!" je še dodala Ribič, ki prisega na domače in naravno vzgojeno zelenjavo na svojem vrtu.

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