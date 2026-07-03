Pop zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik lige NFL Travis Kelce naj bi se že poročila, poroča ameriški medij Page Six, ki se sklicuje na več neimenovanih virov. Po njihovih navedbah naj bi si par zaobljube izmenjal pred majhno skupino najbližjih, vendar podrobnosti o datumu in kraju poroke niso razkrili.

Ugibanja so se še okrepila po tem, ko je zasebno letalo Taylor Swift pred kratkim pristalo v Nashvillu, mestu, kjer je pevka živela na začetku svoje kariere.

Reuters navedb ni mogel neodvisno potrditi, Taylorina predstavnica pa se na prošnjo za komentar ni odzvala.

Madison Square Garden pripravljen na veliko slavje

Medtem ko govorice o poroki odmevajo po svetu, so v znameniti dvorani Madison Square Garden v New Yorku potekale obsežne priprave na veliko zasebno praznovanje. Več ameriških medijev poroča, da je par v četrtek gostil dogodek za približno sto povabljencev, v petek pa naj bi sledilo še večje slavje z okoli tisoč gosti.

Območje okoli Madison Square Gardna je bilo zaradi priprav močno zavarovano. Policija je zaprla več ulic in omejila dostop pešcem, v dvorano pa so prihajala vozila z zatemnjenimi stekli.

Na prizorišču oziroma v njegovi bližini so fotografi opazili številne znane obraze, med njimi igralca Bradleyja Cooperja, igralko Leno Dunham, športno novinarko Erin Andrews ter glasbenega producenta Jacka Antonoffa.

Posebno pozornost je pritegnilo tudi dejstvo, da je Madison Square Garden več dni brez javnih dogodkov, kar je za poletni koncertni program precej nenavadno.

Newyorški župan Zohran Mamdani Foto: Reuters

Župan New Yorka poroke ni potrdil, a se je pošalil

Dogajanje sovpada z vročinskim valom, zaradi katerega so oblasti v New Yorku razglasile izredne razmere. Na vprašanje o domnevni poroki je župan Zohran Mamdani odgovoril z nasmehom:

"Če se poročate v Madison Square Gardnu, boste ostali v notranjosti in na hladnem. Mislim, da je to dober zgled za vse prebivalce mesta."

Reuters je potrdil, da je organizator dogodka pridobil dovoljenje za zaporo ulic okoli dvorane od četrtka do sobote opoldne.

Foto: Guliverimage

"Ameriška kraljeva poroka" vzbuja izjemno zanimanje

Poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja velja za enega najbolj pričakovanih zvezdniških dogodkov zadnjih let. Ameriški mediji jo opisujejo celo kot "ameriško kraljevo poroko".

Zanimanje javnosti se je še povečalo po njuni zaroki, ki sta jo oznanila avgusta lani. Njuna zveza je v zadnjih letih redno polnila naslovnice, saj so kamere spremljale Taylor na tekmah moštva Kansas City Chiefs, Travisa pa na potovanjih na pevkine koncerte po svetu.

Na slavju naj bi se zbrala tudi številna znana imena iz sveta zabave, med njimi Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone in Gigi Hadid.