Pevka Džejla Ramović se je na Korčuli pojavila na generalki velikega koncerta v spomin Oliverju Dragojeviću, na katerem bo nastopil tudi mladi hrvaški zvezdnik Jakov Jozinović. S svojo prisotnostjo je še podžgala govorice, da sta z Jozinovićem v zvezi.

Po poročanju Dalmatinskega portala so v Veli Luki na otoku Korčula opazili bosansko pevko Džejlo Ramović. Prišla je na generalko koncerta Trag u beskraju, ki ga prirejajo v spomin Oliverju Dragojeviću.

Priljubljena pevka je na generalki poslušala nastope Matije Cveka, Marka Tolje in Jakova Jozinovića, zaradi zadnjega pa je pritegnila posebno pozornost, saj že nekaj časa krožijo govorice, da sta v zvezi. Tega do zdaj nista ne potrdila ne zanikala.

Že nekaj mesecev krožijo govorice, da sta Jakov Jozinović in Džejla Ramović v zvezi. Foto: Ana Kovač, PIXSELL/M.M./ATAImages

Ljubezenski trikotnik z Bojanom Cvjetićaninom?

Njuna domnevna zveza je veliko pozornosti vzbudila tudi v Sloveniji, saj naj bi bil pevkin prejšnji fant Bojan Cvjetićanin, frontman zasedbe Joker Out. Cvjetićanin in Jozinović sta sicer glasbeno sodelovala, skupaj nastopila v Ljubljani in prijateljevala, zato so njune oboževalce toliko bolj vznemirile govorice, da naj bi Jozinović Cvjetićaninu prevzel dekle.