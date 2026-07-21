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Avtor:
N. V.

Torek,
21. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 35 minut

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Natisni članek
Življenje na tehtnici resničnostni šov hujšanje

Torek, 21. 7. 2026, 4.00

5 ur, 35 minut

Sprememba na Planetu: v Življenje na tehtnici prihajata nova obraza

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Življenje na tehtnici | Klemnu Bučanu se bosta v novi sezoni oddaje Življenje na tehtnici pridružila nova trenerja. | Foto Planet TV

Klemnu Bučanu se bosta v novi sezoni oddaje Življenje na tehtnici pridružila nova trenerja.

Foto: Planet TV

Na Planet se kmalu vrača priljubljena oddaja Življenje na tehtnici, ki bo v svoji peti sezoni ponovno spremljala posameznike na poti do bolj zdravega in kakovostnega življenja. Oddajo bo tudi letos vodil Klemen Bučan, novost letošnje sezone pa sta trenerja Valerija Slapnik in Andrej Pavličević.

Valerija Slapnik, Življenje na tehtnici | Foto: Planet TV Foto: Planet TV Valerija Slapnik je certificirana osebna trenerka, strokovnjakinja za fitnes in zdrav življenjski slog ter nekdanja uspešna tekmovalka v bikini fitnesu z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Danes svoje znanje in dolgoletne izkušnje prenaša na posameznike, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost, zdravje in kakovost življenja. Pri svojem delu zagovarja celosten pristop, ki združuje učinkovito vadbo, uravnoteženo prehrano in trajnostne spremembe življenjskega sloga. "Veselim se priložnosti, da bom del zgodbe, ki lahko nekomu spremeni življenje. Moja želja je, da tekmovalcem ne pomagam le izgubiti kilogramov, ampak predvsem pridobiti samozavest, zdrave navade in vero vase," je o sodelovanju v Življenju na tehtnici povedala Valerija. 

Andrej Pavličević, Življenje na tehtnici | Foto: Planet TV Foto: Planet TV Andrej Pavličević je osebni trener, podjetnik in ustvarjalec vsebin, ki se že vrsto let posveča spodbujanju zdravega življenjskega sloga ter ljudem pomaga do trajnih telesnih in življenjskih sprememb. Njegova pot izhaja iz osebne izkušnje. Kot mladostnik se je tudi sam spopadal s prekomerno telesno težo, pozneje pa še z motnjami hranjenja, zato dobro razume izzive, s katerimi se ljudje srečujejo na poti do bolj zdravega odnosa do hrane, gibanja in lastnega telesa. S svojim neposrednim pristopom, strokovnim znanjem in iskreno željo po doseganju rezultatov je številne ljudi spodbudil, da naredijo prvi korak proti bolj zdravemu načinu življenja. Poleg trenerstva je aktiven tudi kot ustvarjalec vsebin in sodeluje z različnimi blagovnimi znamkami.

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