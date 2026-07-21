Sprememba na Planetu: v Življenje na tehtnici prihajata nova obraza

Na Planet se kmalu vrača priljubljena oddaja Življenje na tehtnici, ki bo v svoji peti sezoni ponovno spremljala posameznike na poti do bolj zdravega in kakovostnega življenja. Oddajo bo tudi letos vodil Klemen Bučan, novost letošnje sezone pa sta trenerja Valerija Slapnik in Andrej Pavličević.

Foto: Planet TV Valerija Slapnik je certificirana osebna trenerka, strokovnjakinja za fitnes in zdrav življenjski slog ter nekdanja uspešna tekmovalka v bikini fitnesu z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Danes svoje znanje in dolgoletne izkušnje prenaša na posameznike, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost, zdravje in kakovost življenja. Pri svojem delu zagovarja celosten pristop, ki združuje učinkovito vadbo, uravnoteženo prehrano in trajnostne spremembe življenjskega sloga. "Veselim se priložnosti, da bom del zgodbe, ki lahko nekomu spremeni življenje. Moja želja je, da tekmovalcem ne pomagam le izgubiti kilogramov, ampak predvsem pridobiti samozavest, zdrave navade in vero vase," je o sodelovanju v Življenju na tehtnici povedala Valerija.

Foto: Planet TV Andrej Pavličević je osebni trener, podjetnik in ustvarjalec vsebin, ki se že vrsto let posveča spodbujanju zdravega življenjskega sloga ter ljudem pomaga do trajnih telesnih in življenjskih sprememb. Njegova pot izhaja iz osebne izkušnje. Kot mladostnik se je tudi sam spopadal s prekomerno telesno težo, pozneje pa še z motnjami hranjenja, zato dobro razume izzive, s katerimi se ljudje srečujejo na poti do bolj zdravega odnosa do hrane, gibanja in lastnega telesa. S svojim neposrednim pristopom, strokovnim znanjem in iskreno željo po doseganju rezultatov je številne ljudi spodbudil, da naredijo prvi korak proti bolj zdravemu načinu življenja. Poleg trenerstva je aktiven tudi kot ustvarjalec vsebin in sodeluje z različnimi blagovnimi znamkami.

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