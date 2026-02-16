Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
8.48

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Gigi Hadid ljubezen ljubezen podkast Zayn Malik

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 8.48

24 minut

Splet se je kruto spravil na nekdanjega člana One Direction

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zayn Malik | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Uporabniki družbenih omrežij se zgražajo nad besedami Zayna Malika, ki je pred nekaj dnevi v slavnem podkastu iskreno spregovoril o nekdanjem dekletu Gigi Hadid.

Zayn Malik je burne odzive na družbenih omrežjih sprožil, potem ko je dejal, da ni prepričan, ali je bil kdaj zares zaljubljen v svoje nekdanje dekle, slavno manekenko Gigi Hadid, čeprav sta bila skupaj približno šest let in imata petletno hčerko Khai.

Pevec in nekdanji član skupine One Direction je bil gost slavnega podkasta Call Her Daddy, v katerem je voditeljica želela preveriti, ali njegova izjava izpred dveh let, da še nikoli ni bil resnično zaljubljen, še vedno drži. Zayn je mirno pritrdil ter pojasnil, da se njegovo razumevanje ljubezni spreminja in da je bilo tisto, kar je nekoč imel za ljubezen, morda le poželenje. 

To po njegovih besedah vključuje tudi Gigi, za katero je dejal, da jo bo vedno imel rad, ker je mati njegovega otroka, in da jo zelo spoštuje. Kljub temu ni prepričan, ali je bil kdaj zaljubljen vanjo. Po tej njegovi izjavi so začeli deževati komentarji na družbenih omrežjih.

Zayn in Gigi sta bila par šest let. | Foto: Guliverimage Zayn in Gigi sta bila par šest let. Foto: Guliverimage

Splet opozoril na krutost izjave

Uporabniki platforme X so začeli burno razpravo – ne le o Zaynu in Gigi, ampak o odnosih z moškimi nasploh, kar je zanetila Zaynova izjava. Eden od uporabnikov je zapisal, da so "odnosi z moškimi obred poniževanja". Drugi so poudarjali, kako boleče bi bilo biti v dolgotrajnem razmerju, skupaj imeti otroka, nato pa slišati, da partner nikoli ni bil zares zaljubljen vate. 

Ogromno ogorčenja se je nanašalo tudi na časovni okvir: šest let razmerja, nosečnost, zelo javna zveza in razhod, nato pa leta pozneje razkritje v podkastu, da morda sploh ni šlo za ljubezen. Nekateri so še posebej poudarili krutost takšne izjave po nosečnosti in porodu ženske. 

V razpravo so se vključili tudi pakistanski uporabniki, saj ima Zayn pakistanske korenine. Nekateri so njegove besede komentirali z ironičnim in ciničnim pogledom, češ da lahko moškega odpelješ iz Pakistana, ne moreš pa Pakistana vzeti iz moškega. 

A Zayn Gigi ni užalil, temveč je pojasnil, da jo spoštuje in da bo zanj vedno pomembna, vendar dvomi, da je bil kdaj res zaljubljen. Splet z družbenimi omrežji je tako ponovno dokazal, da ga bolj kot kontekst izjave zanima glavno sporočilo, v tem primeru to, da si lahko z nekom zgradiš življenje in šele pozneje rečeš, da to ni bila ljubezen. Razprava se je začela širiti onkraj glavnih akterjev, k vprašanju, kaj danes sploh pomeni ljubezen v odnosih.

Preberite tudi:

Zaljubljenci
Trendi Ti znani Slovenci so sveže zaljubljeni
Tia in Gašper Repina
Trendi Hči slovenskega glasbenika v veselem pričakovanju
Gigi Hadid ljubezen ljubezen podkast Zayn Malik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.