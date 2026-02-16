Splet se je kruto spravil na nekdanjega člana One Direction

Uporabniki družbenih omrežij se zgražajo nad besedami Zayna Malika, ki je pred nekaj dnevi v slavnem podkastu iskreno spregovoril o nekdanjem dekletu Gigi Hadid.

Zayn Malik je burne odzive na družbenih omrežjih sprožil, potem ko je dejal, da ni prepričan, ali je bil kdaj zares zaljubljen v svoje nekdanje dekle, slavno manekenko Gigi Hadid, čeprav sta bila skupaj približno šest let in imata petletno hčerko Khai.

Pevec in nekdanji član skupine One Direction je bil gost slavnega podkasta Call Her Daddy, v katerem je voditeljica želela preveriti, ali njegova izjava izpred dveh let, da še nikoli ni bil resnično zaljubljen, še vedno drži. Zayn je mirno pritrdil ter pojasnil, da se njegovo razumevanje ljubezni spreminja in da je bilo tisto, kar je nekoč imel za ljubezen, morda le poželenje.

To po njegovih besedah vključuje tudi Gigi, za katero je dejal, da jo bo vedno imel rad, ker je mati njegovega otroka, in da jo zelo spoštuje. Kljub temu ni prepričan, ali je bil kdaj zaljubljen vanjo. Po tej njegovi izjavi so začeli deževati komentarji na družbenih omrežjih.

Zayn in Gigi sta bila par šest let. Foto: Guliverimage

Splet opozoril na krutost izjave

Uporabniki platforme X so začeli burno razpravo – ne le o Zaynu in Gigi, ampak o odnosih z moškimi nasploh, kar je zanetila Zaynova izjava. Eden od uporabnikov je zapisal, da so "odnosi z moškimi obred poniževanja". Drugi so poudarjali, kako boleče bi bilo biti v dolgotrajnem razmerju, skupaj imeti otroka, nato pa slišati, da partner nikoli ni bil zares zaljubljen vate.

Ogromno ogorčenja se je nanašalo tudi na časovni okvir: šest let razmerja, nosečnost, zelo javna zveza in razhod, nato pa leta pozneje razkritje v podkastu, da morda sploh ni šlo za ljubezen. Nekateri so še posebej poudarili krutost takšne izjave po nosečnosti in porodu ženske.

imagine being with someone for 6 years and he goes "oh i dont think i was in love with her" on a podcast genuinely demonic https://t.co/ZilpIfn9X6 — emma ★ (@rinasnights) February 11, 2026

men will make you go through one of the most painful things in life (pregnant and giving birth) then say they don't know if they ever loved you. this is just sad. https://t.co/vJJCK97fYT — . (@selovelenaa) February 11, 2026

V razpravo so se vključili tudi pakistanski uporabniki, saj ima Zayn pakistanske korenine. Nekateri so njegove besede komentirali z ironičnim in ciničnim pogledom, češ da lahko moškega odpelješ iz Pakistana, ne moreš pa Pakistana vzeti iz moškega.

you take the man out of pakistan not the pakistan out the man https://t.co/17PPQDdMlY — z. (@robpatt___) February 12, 2026

A Zayn Gigi ni užalil, temveč je pojasnil, da jo spoštuje in da bo zanj vedno pomembna, vendar dvomi, da je bil kdaj res zaljubljen. Splet z družbenimi omrežji je tako ponovno dokazal, da ga bolj kot kontekst izjave zanima glavno sporočilo, v tem primeru to, da si lahko z nekom zgradiš življenje in šele pozneje rečeš, da to ni bila ljubezen. Razprava se je začela širiti onkraj glavnih akterjev, k vprašanju, kaj danes sploh pomeni ljubezen v odnosih.

