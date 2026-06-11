Šokantne posledice ekstremne tetovaže: Koža mi je porumenela, nisem mogel spati

Ameriški glasbenik Machine Gun Kelly je razkril pretresljive zdravstvene težave, ki jih je imel po eni najbolj ekstremnih preobrazb svojega videza.

Zvezdnik s pravim imenom Colson Baker je leta 2024 presenetil oboževalce z ogromno "blackout" tetovažo, ki v črni barvi prekriva skoraj celoten zgornji del njegovega telesa. Takrat je fotografijo objavil na družbenih omrežjih in zapisal, da gre za spremembo "izključno iz duhovnih razlogov".

Tetovatorka ga je opozorila, a ga ni poslušal

Machine Gun Kelly je zdaj razkril, da mu je tetovatorka svetovala, naj postopek izvaja postopoma in ga zaključi v približno dveh letih. Sam pa se je odločil drugače in celoten projekt končal v samo dveh mesecih.

Posledice so bile resne. "Po prvem tednu smo dosegli bezgavke pod pazduhami in okoli ramen, nato pa sem zelo zbolel," je povedal v intervjuju za Billboard Canada.

Koža mi je začela rumeneti. Nisem mogel spati. Določenih delov zgornjega dela telesa sploh nisem več mogel normalno premikati.

Pojasnil je, da ga je okrevanje močno zaznamovalo in navdihnilo. "Po okrevanju sem bil izjemno navdihnjen. Ne samo zaradi tega, kar sem naredil, ampak tudi zaradi vsega, kar sem moral premagati."

Po njegovih besedah je bila fizična preobrazba povezana tudi z željo po osebni spremembi in novem ustvarjalnem obdobju. "Iskal sem spremembo, ki ne bi bila zgolj glasbena. Morala je biti nekaj fizičnega."

Na svoji koži videl svojo preteklost

Glasbenik je priznal, da po končani preobrazbi nekaj časa samega sebe ni več prepoznal v ogledalu. Pojasnil je, da so ga njegove stare tetovaže spominjale na različna obdobja življenja, povezana z odvisnostjo, bolečino in notranjimi boji.

"V vseh teh vzorcih sem videl smrt in droge. Bile so srečne tetovaže, žalostne tetovaže, svete in temačne. Kot da bi moja bipolarna motnja kričala skozi kožo."

"Blackout" tetovaža je nastala v času osebnih pretresov, le nekaj mesecev po tem je z nekdanjo partnerico Megan Fox dobil hčerko Sago.

Par se je sicer razšel že pred rojstvom otroka, vendar so se v zadnjih mesecih pojavila ugibanja, da sta nekdanja zaročenca ponovno v boljših odnosih. Po poročanju virov naj bi bila Fox navdušena nad tem, kako odgovorno se je glasbenik posvetil očetovstvu.

44 igel in več kot 70 ur dela

Za spektakularno tetovažo je bilo uporabljenih kar 44 igel, postopek pa je trajal več kot 70 ur. Tetovatorka Roxx je razkrila, da je glasbenik pred začetkom opravil tudi posebno duhovno svetovanje.

Po njenih besedah je menil, da njegove stare tetovaže ne odražajo več njegovega trenutnega življenjskega obdobja in da delujejo preveč kaotično.

Tetovatorka je kasneje dejala, da je bil Machine Gun Kelly "najtrši klient, kar jih je kdaj imela", saj je več mesecev štirikrat tedensko obiskoval njen studio v Los Angelesu in zdržal izjemno zahteven proces.

Njegov odziv po zaključku projekta je bil kratek, a zgovoren: "Hvala za veselje in bolečino."