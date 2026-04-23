Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
B. G.

Četrtek,
23. 4. 2026,
20.55

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

operacija rak Snooki

Snooki razkrila hudo bolezen in napovedala operacijo, ki jo močno straši

Snooki | Foto Profimedia

Zvezdnica resničnostnega šova Jersey Shore je razkrila, da jo po diagnozi raka materničnega vratu pri 38 letih čaka histerektomija. Novica je zanjo pomenila velik šok, saj je bolezen odkrila po obdobju, ko je zaradi nelagodja več kot leto dni odlašala z rednimi ginekološkimi pregledi.

Nicole Polizzi, javnosti bolje poznana z vzdevkom Snooki, je za diagnozo izvedela po obisku pri zdravniku, ki ga je dolgo odlašala. Ko so ji sporočili, da ima raka materničnega vratu v zgodnji fazi, so se uresničili njeni največji strahovi, pravi. 

Priznala je, da je doživela čustveni zlom, saj je najprej pomislila na najslabši možni scenarij, po dodatnih preiskavah pa so zdravniki potrdili, da se rak ni razširil, zato po načrtovani operaciji ne bo potrebovala dodatnega zdravljenja. Čeprav jo je diagnoza prestrašila, poudarja, da ne gre za najhujšo obliko bolezni in da ima dobre možnosti za okrevanje, zato danes na situacijo gleda bolj optimistično, je razkrila za revijo People.  

Zdravniki priporočali pogostejše preglede, a jih ni poslušala

Kljub temu pot do diagnoze ni bila preprosta. Zadnja štiri leta so njeni brisi materničnega vratu pogosto kazali nepravilnosti oziroma predrakave spremembe, zaradi česar so ji zdravniki priporočali pogostejše preglede.

Zaradi neprijetnih izkušenj med pregledi je začela obiske odlagati, kar se je izkazalo za tvegano odločitev. Sama priznava, da je vedela, da bi se lahko stanje poslabšalo, a je težavo raje ignorirala. Šele po vztrajnih opozorilih zdravnika se je vrnila na pregled, kjer so odkrili večje število predrakavih celic. Nadaljnje preiskave, vključno s kolposkopijo in biopsijo, so pokazale prisotnost resnih rakavih sprememb, ki bi se brez zdravljenja lahko razširile.

Celoten proces diagnostike, številni pregledi in nenehna negotovost so nanjo pustili predvsem močan psihološki pečat, a ji je v tem zahtevnem obdobju veliko pomenila opora družine, prijateljev in tudi številnih oboževalcev, s katerimi je svojo izkušnjo odkrito delila na družbenih omrežjih.

Snooki | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ženske spodbuja k rednejšim ginekološkim pregledom

Čeprav je prognoza dobra, jo čaka zahtevna operacija: histerektomija. Operacija, pri kateri odstranijo maternico, jo navdaja s strahom, saj gre za poseg, ki ima tudi močan čustveni pomen. Čeprav ne načrtuje več otrok, priznava, da jo misel na izgubo tega dela telesa vseeno prizadene.

Histerektomija je kirurški poseg, pri katerem se odstrani maternica, včasih pa tudi jajčniki in jajcevodi. Zdravniki se zanj odločijo pri različnih težavah, kot so miomi, močne krvavitve, endometrioza ali rak. Po operaciji ženska ne more več zanositi, hkrati pa preneha tudi menstruacija.

Snooki je po diagnozi začela bolje skrbeti zase in se bolj osredotočati na zdrav življenjski slog: skrbi za bolj uravnoteženo prehrano, omejuje alkohol in redno telovadi. Pogosteje je v stiku z zdravniki in želi postati najbolj zdrava različica sebe, je še povedala za People.

S svojo zgodbo želi opozoriti na pomen rednih ginekoloških pregledov in zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu. Poudarja, da se o tej bolezni premalo govori, čeprav je v veliki meri preprečljiva.

Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.