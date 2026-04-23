Zvezdnica resničnostnega šova Jersey Shore je razkrila, da jo po diagnozi raka materničnega vratu pri 38 letih čaka histerektomija. Novica je zanjo pomenila velik šok, saj je bolezen odkrila po obdobju, ko je zaradi nelagodja več kot leto dni odlašala z rednimi ginekološkimi pregledi.

Nicole Polizzi, javnosti bolje poznana z vzdevkom Snooki, je za diagnozo izvedela po obisku pri zdravniku, ki ga je dolgo odlašala. Ko so ji sporočili, da ima raka materničnega vratu v zgodnji fazi, so se uresničili njeni največji strahovi, pravi.

Priznala je, da je doživela čustveni zlom, saj je najprej pomislila na najslabši možni scenarij, po dodatnih preiskavah pa so zdravniki potrdili, da se rak ni razširil, zato po načrtovani operaciji ne bo potrebovala dodatnega zdravljenja. Čeprav jo je diagnoza prestrašila, poudarja, da ne gre za najhujšo obliko bolezni in da ima dobre možnosti za okrevanje, zato danes na situacijo gleda bolj optimistično, je razkrila za revijo People.

Zdravniki priporočali pogostejše preglede, a jih ni poslušala

Kljub temu pot do diagnoze ni bila preprosta. Zadnja štiri leta so njeni brisi materničnega vratu pogosto kazali nepravilnosti oziroma predrakave spremembe, zaradi česar so ji zdravniki priporočali pogostejše preglede.

Zaradi neprijetnih izkušenj med pregledi je začela obiske odlagati, kar se je izkazalo za tvegano odločitev. Sama priznava, da je vedela, da bi se lahko stanje poslabšalo, a je težavo raje ignorirala. Šele po vztrajnih opozorilih zdravnika se je vrnila na pregled, kjer so odkrili večje število predrakavih celic. Nadaljnje preiskave, vključno s kolposkopijo in biopsijo, so pokazale prisotnost resnih rakavih sprememb, ki bi se brez zdravljenja lahko razširile.

Celoten proces diagnostike, številni pregledi in nenehna negotovost so nanjo pustili predvsem močan psihološki pečat, a ji je v tem zahtevnem obdobju veliko pomenila opora družine, prijateljev in tudi številnih oboževalcev, s katerimi je svojo izkušnjo odkrito delila na družbenih omrežjih.

Ženske spodbuja k rednejšim ginekološkim pregledom

Čeprav je prognoza dobra, jo čaka zahtevna operacija: histerektomija. Operacija, pri kateri odstranijo maternico, jo navdaja s strahom, saj gre za poseg, ki ima tudi močan čustveni pomen. Čeprav ne načrtuje več otrok, priznava, da jo misel na izgubo tega dela telesa vseeno prizadene.

Histerektomija je kirurški poseg, pri katerem se odstrani maternica, včasih pa tudi jajčniki in jajcevodi. Zdravniki se zanj odločijo pri različnih težavah, kot so miomi, močne krvavitve, endometrioza ali rak. Po operaciji ženska ne more več zanositi, hkrati pa preneha tudi menstruacija.

Snooki je po diagnozi začela bolje skrbeti zase in se bolj osredotočati na zdrav življenjski slog: skrbi za bolj uravnoteženo prehrano, omejuje alkohol in redno telovadi. Pogosteje je v stiku z zdravniki in želi postati najbolj zdrava različica sebe, je še povedala za People.

S svojo zgodbo želi opozoriti na pomen rednih ginekoloških pregledov in zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu. Poudarja, da se o tej bolezni premalo govori, čeprav je v veliki meri preprečljiva.