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Avtor:
A. P. K.

Petek,
3. 7. 2026,
16.34

Osveženo pred

19 minut

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Domen Makuc rokometaš Oče Barcelona hčerka starševstvo

Petek, 3. 7. 2026, 16.34

19 minut

Slovenski rokometaš Domen Makuc je postal očka

Avtor:
A. P. K.

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Domen Makuc | Domen Makuc je dobil nov naziv. | Foto Reuters

Domen Makuc je dobil nov naziv.

Foto: Reuters

Slovenski rokometni reprezentant Domen Makuc, ki sicer brani barve slovite Barcelone, se je z zaročenko Tijo razveselil rojstva prvega otroka. Na svet je na slovenski dan državnosti prijokala njuna prvorojenka Eli.

Petindvajsetletni slovenski rokometaš Domen Makuc je veselo novico sporočil na družbenem omrežju Instagram in v skupni objavi s partnerko Tijo Ocvirk zapisal le dan poroda, 25. junij 2026, ter fotografiji z novorojenko dodal pripis: "Najina Eli."

Pod objavo so mladi družini veliko lepega zaželeli številni komentatorji in mladima staršema izrekli čestitke.

Slovenski rokometni reprezentant Makuc, ki je tudi na letošnjem evropskem prvenstvu zaigral za Slovenijo, je s svojo izbranko Tijo Ocvirk, sicer atletinjo, v razmerju že nekaj let, saj se poznata še iz srednje šole, kjer sta bila sošolca. Makuc je lani poleti svojo izbranko tudi zaročil.

Domen Makuc, ki igra za slovito Barcelono in slovensko reprezentanco, je bil nedavno tudi izbran v idealno postavo tekmovanj pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF).

Domen Makuc
Sportal Posebna čast: Makuc v idealni postavi sezone po izboru EHF
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