Petek, 8. 5. 2026, 11.06

Slovenski košarkar se je zaročil s hrvaško vplivnico

Petra Dimić, Rok Radović | Košarkar Rok Radović je svojo izbranko odpeljal na izlet k jezeru Jasna, tam pa jo presenetil s prstanom. | Foto Instagram

Košarkar Rok Radović je svojo izbranko odpeljal na izlet k jezeru Jasna, tam pa jo presenetil s prstanom.

Mladi košarkar Cedevite Olimpije je v idiličnem okolju jezera Jasna pokleknil in za roko zaprosil priljubljeno hrvaško vplivnico.

Pred kratkim je hrvaška vplivnica Petra Dimić na družbenih omrežjih razkrila, da je zaročena. Njen izbranec, slovenski košarkar Rok Radović, jo je za roko zaprosil ob jezeru Jasna pri Kranjski Gori, v pravljičnem okolju, kjer se je pred tremi leti začela njuna zveza.

Vplivnica je za hrvaško revijo Gloria zdaj razkrila podrobnosti zaroke, ki se je po njenih besedah zgodila na "običajen ponedeljek", ko je imel košarkar prost dan in jo je odpeljal na izlet v Kranjsko Goro. "Vse je bilo organizirano že več tednov, jaz pa nisem imela pojma," je za Glorio povedala Petra, "za ta dan je bilo napovedano slabo vreme in jaz s tem nisem imela težav, ker nisem vedela, kaj se pripravlja, on pa je bil pod hudim stresom."

Res je začelo deževati, ko sta se odpravila na sprehod okoli Jasne, je povedala. "Imel je načrtovan kraj, kjer me bo zaprosil, in ko sva prišla tja, so ljudje zaradi dežja začeli odhajati, kar nama je pravzaprav šlo v prid. In takrat je pokleknil, dež je nehal padati in prvič tisti dan je posijalo sonce," je romantično zaroko opisala Petra, "jokala sva od sreče in vse je bilo kot v filmu."

Njuna tri leta trajajoča ljubezenska zgodba se je začela s klicem Petrine prijateljice, prav tako vplivnice Mirte Miler, ki ji je dejala: "Petra, našla sem popolnega fanta zate!"

Ko ga je spoznala, zanjo to ni bila ljubezen na prvi pogled, je povedala za revijo Gloria, Rok pa ji je pozneje priznal, da je takoj po njunem prvem srečanju svojemu najboljšemu prijatelju dejal, da je pred njim največji izziv v življenju – osvojiti njeno srce.

"Res se je trudil, prenašal moje neumnosti in hladnost ter bil vztrajen. Po nekaj mesecih sem se popolnoma prepustila in to je bila najboljša odločitev v mojem življenju," je za Glorio še povedala Petra Dimić, "komaj čakam, da vidim, kaj nama bo prinesla prihodnost. Dokler imava drug drugega, sva pripravljena na vse."

