Slovenska novinarka na Hrvaškem razburila z jugoslovansko zastavo

Majica z jugoslovansko zastavo, ki jo je na športnem dogodku v Vodicah na Hrvaškem nosila slovenska novinarka Alenka Sivka, je skoraj povzročila mednarodni incident.

"Kakorkoli se obrnem, povzročim kakšen škandal," je novinarka in radijska voditeljica Alenka Sivka na družbenih omrežjih hudomušno komentirala razburjenje, ki ga je sprožila s svojo opravo. Šlo je za majico z jugoslovansko zastavo in napisom Rodila sem se v Jugoslaviji v angleščini. Oblekla jo je za mednarodni turnir v petanki, ki so ga prejšnji teden priredili v Vodicah na Hrvaškem.

Njena majica je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih, menda pa naj bi zmotila tudi del tekmovalcev na turnirju. "Čisto dobronamerno in v čast prazniku in spominu na Tita sem oblekla majico z napisom I was born in Jugoslavia. Komentarji na turnirju so bili pozitivni, vsaj tri ženske so si zaželele mojo majico," je dogajanje na Facebooku opisala Sivka.

"Udarci so prišli kasneje. Užaljena hrvaška petankarica, ki je na turnirju sploh ni bilo, je objavila, da je ta majica čista sramota, da bi bilo treba tekmovanje prepovedati in poklicati policijo. Menda so v ozadju prepiri med hrvaškimi petankarji, a vseeno," je zapisala, "malo sem se zasekirala, se vprašala, ali sem res koga s tem napisom nenamerno prizadela, a potem sem si rekla: saj velja svoboda govora, svoboda nošenja majic z napisom, ki meni pomeni vse kaj drugega kot sramoto ali provokacijo."

Fotografija njene majice se je kot požar razširila po družbenih omrežjih in povzročila toliko razburjenja, da so se oglasili organizatorji turnirja, Petanque klub Vodice, se ogradili od dogodkov ter sporočili, da bi šport moral ostati prostor medsebojnega spoštovanja "brez tematik in sporočil, ki lahko sprožajo delitve in nepotrebne napetosti."

Podoben odziv je na družbenih omrežjih objavil tudi Robert Koprivec, predsednik Zveze društev petanke Slovenije, ki je sporno majico označil za "osebno odločitev posameznice, ki ni bila povezana z organizatorjem ali našo zvezo".