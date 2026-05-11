Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
8.48

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška zastava Jugoslavija Alenka Sivka

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 8.48

20 minut

Slovenska novinarka na Hrvaškem razburila z jugoslovansko zastavo

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alenka Sivka | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Majica z jugoslovansko zastavo, ki jo je na športnem dogodku v Vodicah na Hrvaškem nosila slovenska novinarka Alenka Sivka, je skoraj povzročila mednarodni incident.

"Kakorkoli se obrnem, povzročim kakšen škandal," je novinarka in radijska voditeljica Alenka Sivka na družbenih omrežjih hudomušno komentirala razburjenje, ki ga je sprožila s svojo opravo. Šlo je za majico z jugoslovansko zastavo in napisom Rodila sem se v Jugoslaviji v angleščini. Oblekla jo je za mednarodni turnir v petanki, ki so ga prejšnji teden priredili v Vodicah na Hrvaškem.

Njena majica je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih, menda pa naj bi zmotila tudi del tekmovalcev na turnirju. "Čisto dobronamerno in v čast prazniku in spominu na Tita sem oblekla majico z napisom I was born in Jugoslavia. Komentarji na turnirju so bili pozitivni, vsaj tri ženske so si zaželele mojo majico," je dogajanje na Facebooku opisala Sivka.

"Udarci so prišli kasneje. Užaljena hrvaška petankarica, ki je na turnirju sploh ni bilo, je objavila, da je ta majica čista sramota, da bi bilo treba tekmovanje prepovedati in poklicati policijo. Menda so v ozadju prepiri med hrvaškimi petankarji, a vseeno," je zapisala, "malo sem se zasekirala, se vprašala, ali sem res koga s tem napisom nenamerno prizadela, a potem sem si rekla: saj velja svoboda govora, svoboda nošenja majic z napisom, ki meni pomeni vse kaj drugega kot sramoto ali provokacijo."

Fotografija njene majice se je kot požar razširila po družbenih omrežjih in povzročila toliko razburjenja, da so se oglasili organizatorji turnirja, Petanque klub Vodice, se ogradili od dogodkov ter sporočili, da bi šport moral ostati prostor medsebojnega spoštovanja "brez tematik in sporočil, ki lahko sprožajo delitve in nepotrebne napetosti."

Podoben odziv je na družbenih omrežjih objavil tudi Robert Koprivec, predsednik Zveze društev petanke Slovenije, ki je sporno majico označil za "osebno odločitev posameznice, ki ni bila povezana z organizatorjem ali našo zvezo".

Plaža Žitna, Korčula
Novice Si Slovenci še vedno lahko privoščimo dopust?
John Malkovich
Trendi Legendarni igralec je postal hrvaški državljan
Hrvaška, Murter, poletje, plaža, dopust
Trendi Slabe novice za sosede Hrvate

Hrvaška zastava Jugoslavija Alenka Sivka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.