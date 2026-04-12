Slovenska manekenka Maja Malnar, ki na svojem Instagram profilu, kjer ji sledi okoli 1,4 milijona sledilcev, redno deli utrinke svojih potovanj po vsem svetu. Tudi ob tokratnjem obisku priljubljenega indonezijskega otoka, ki ga vse pogosteje obišče vedno več slovenskih turistov, ni naredila izjeme ter delila nekaj fotografij.

Manekenka Maja Malnar je na svojem Instagram profilu objavila kolaž novih fotografij z oddiha na Baliju in ob tem zapisala: "Vikend razpoloženje." Delila je fotografije s čudovitim pogledom na ocean, na njih pa se je oblekla v bel bikini ter tudi v malce bolj elegantnejšo obleko, ki jo je kombinirala s torbico, ki deluje modno, a umirjeno.

Model in spletna vplivnica Maja Malnar, ki že vrsto let deluje v tujini, predvsem v Angliji, redno potuje in le za krajši čas ostane na istem mestu. Ob tokratnjem obisku priljubljenega otoka v Indoneziji, kjer vladajo poletne temperature, je uživala v dobri hrani, sproščenem vzdušju ter čudovitih razgledih in se nastavljala tudi fotografskim objektivom. To ne čudi, saj se slovenska manekenka s tem tudi preživlja.

Na otoku Bali, ki je priljubljen tudi med slovenskimi turisti, je Malnar obiskala tudi templje, se družila s prijateljicami ter s tamkajšnjimi prebivalci in spoznavala njihovo kulturo in prehrano.

"Poskrbi za svoj um, telo in dušo. Jej, moli, ljubi in to ponavljaj," je med drugim zapisala v eni izmed svojih objav.

Manekenka Maja Malnar je Slovenijo za tujino zamenjala že pred leti, kariero pa si že nekaj let gradi v Londonu. Danes 37-letna manekenka in modna blogerka, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, je ena od naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je uspelo v tujini. To kaže tudi podatek, da ima na profilu na Instagramu kar 1,4 milijona sledilcev, krepko več od drugih slovenskih vplivnežev in vplivnic. Malnar je tudi prava poliglotka, saj govori kar šest jezikov.