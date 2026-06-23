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Avtor:
A. P. K.

Torek,
23. 6. 2026,
17.00

Osveženo pred

6 minut

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morje poletje Maja Malnar manekenka Grčija Mikonos bikini sonce otok

Torek, 23. 6. 2026, 17.00

6 minut

Slovenska manekenka delila utrinke iz mističnega Mikonosa

Avtor:
A. P. K.

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Maja Malnar, manekenka | Slovenska manekenka Maja Malnar, ki že več let dela in živi v tujini, se tokrat mudi na grškem otoku Mikonos. | Foto Instagram/Maja Malnar

Slovenska manekenka Maja Malnar, ki že več let dela in živi v tujini, se tokrat mudi na grškem otoku Mikonos.

Foto: Instagram/Maja Malnar

Slovenska manekenka in spletna vplivnica Maja Malnar je delila delček svojega potepanja po Grčiji in ob tem zapisala, da se je vrnila na svoje srečno mesto.

Sodeč po objavah, ki jih slovenska manekenka in vplivnica Maja Malnar redno deli s svojimi sledilci, se trenutno nahaja na ikoničnem grškem otoku Mikonos. Na svojem družbenem omrežju Instagram je delila kolaž fotografij, na katerih uživa v vročem poletju in številnih modrih odtenkih Grčije.

Malnar je razkrila tudi utrinke z neporaščenega otoka s prepoznavnimi belimi hišami ter posnela trenutke vožnje z ladjo ter poziranja v belem bikiniju. Med plovbo je svoj "outfit" zamenjala z bikinijem barve nebeške modrine ter v eni izmed objav tudi razkazovala svojo poletno postavo na vročem grškem soncu in temperaturah, ki pa se v tem tednu ne bodo povzpele preko 30 stopinj Celzija.

Mikonos je grški otok, ki je del otočja Kikladov v Egejskem morju in leži med otoki Tinosom, Syrosom, Parosom in Naksosom. Otok ima vzdevek "Otok vetrov" zaradi zelo močnih vetrov, ki običajno pihajo na otoku, poleg tega pa je znan tudi po turizmu in živahnem nočnem življenju. Večina prebivalcev otoka živi v glavnem mestu Mikonos, ki leži na zahodni obali grškega bisera.

Model in spletna vplivnica Maja Malnar, ki že vrsto let deluje v tujini, predvsem v Angliji, redno potuje in le krajši čas ostane na istem mestu. Tudi tokrat se je nastavljala fotografskim objektivom, a to ne čudi, saj se slovenska manekenka s tem preživlja.

Manekenka je Slovenijo za tujino zamenjala že pred leti, kariero pa si že nekaj let gradi v Londonu. Danes je 37-letna modna blogerka, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, ena od naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je uspelo v tujini. To kaže tudi podatek, da ima na profilu na Instagramu kar 1,4 milijona sledilcev, krepko več od drugih slovenskih vplivnežev in vplivnic. Malnar je tudi prava poliglotka, saj govori kar šest jezikov.

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