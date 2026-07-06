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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
8.51

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jan Ravnik

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 8.51

1 ura, 9 minut

Slovenec na poroki Taylor Swift: Praznovali smo ljubezen

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Jan Ravnik | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Med povabljenimi na poroko leta v ZDA je bil tudi naše gore list – slovenski plesalec Jan Ravnik, ki je pevko Taylor Swift spremljal na njeni turneji Eras.

Poroka pevke Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja še vedno sproža odzive in vzbuja pozornost, pa čeprav je o njej znanega le malo. Svatje so se zavili v molk in ne razkrivajo podrobnosti s slavja, edine informacije o tem, kdo je bil na poroko povabljen, so posnetki prihajajočih in odhajajočih gostov.

Med njimi je bil tudi Slovenec, priznani plesalec Jan Ravnik, ki so ga ujeli, ko je v taksiju zapuščal prizorišče poroke. Zbrani oboževalci so ga med vzkliki vprašali, ali je bilo na poroki več glasbenih nastopov, Ravnik pa je na to odgovoril le: "Nimam pojma."

@4evermorelove we lovr him #taylorswift #traviskelce #nyc #taylorswiftwedding #janravnik ♬ original sound - 🎀

Je pa 31-letni plesalec pozneje na Instagramu vendarle razkril podrobnost s poroke, in sicer to, kako je bil sam oblečen. Fotografiral se je v smokingu in metuljčku, ob tem na roki izpostavil uro znamke Rolex, v pripisu k fotografijam pa namignil na poroko: "Praznovali smo ljubezen!"

Jan Ravnik je s Taylor Swift sodeloval na turneji Eras, njeni zadnji in največji koncertni turneji do zdaj, med katero je postal ljubljenec občinstva in eden najbolj prepoznavnih obrazov iz spremljevalne ekipe Taylor Swift.

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