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Avtor:
N. V.

Nedelja,
14. 6. 2026,
12.11

Osveženo pred

58 minut

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Winnie Harlow Dubrovnik poletje potovanje

Nedelja, 14. 6. 2026, 12.11

58 minut

Slavna manekenka z zaročencem uživa na Hrvaškem

Avtor:
N. V.

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Winnie Harlow Dubrovnik | Foto Instagram

Foto: Instagram

Manekenka Winnie Harlow je na družbenih omrežjih razkrila, da z zaročencem dopustujeta na Jadranu.

Kanadska manekenka Winnie Harlow in njen zaročenec, NBA-košarkar Kyle Kuzma, sta na morskih počitnicah pri Dubrovniku. 31-letnica je na Instagramu objavila niz fotografij s počitnic, med drugim z jahte, zasidrane pred dubrovniško obalo.

Winnie Harlow ima že od malih nog vitiligo, avtoimunsko motnjo, ki povzroča izgubo pigmenta v koži. Kot je večkrat povedala, so se ji v otroštvu zaradi videza njene kože pogosto posmehovali ter jo zmerjali s "kravo" in "zebro". Javnost jo je prvič spoznala, ko je nastopila v šovu America’s Next Top Model, nato pa je zgradila izjemno uspešno manekensko kariero.

Od leta 2020 je v zvezi z NBA-košarkarjem Kyleom Kuzmo, ki trenutno igra za ekipo Milwaukee Bucks. Zaročila sta se februarja lani.

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