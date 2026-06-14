Slavna manekenka z zaročencem uživa na Hrvaškem

Manekenka Winnie Harlow je na družbenih omrežjih razkrila, da z zaročencem dopustujeta na Jadranu.

Kanadska manekenka Winnie Harlow in njen zaročenec, NBA-košarkar Kyle Kuzma, sta na morskih počitnicah pri Dubrovniku. 31-letnica je na Instagramu objavila niz fotografij s počitnic, med drugim z jahte, zasidrane pred dubrovniško obalo.

Winnie Harlow ima že od malih nog vitiligo, avtoimunsko motnjo, ki povzroča izgubo pigmenta v koži. Kot je večkrat povedala, so se ji v otroštvu zaradi videza njene kože pogosto posmehovali ter jo zmerjali s "kravo" in "zebro". Javnost jo je prvič spoznala, ko je nastopila v šovu America’s Next Top Model, nato pa je zgradila izjemno uspešno manekensko kariero.

Od leta 2020 je v zvezi z NBA-košarkarjem Kyleom Kuzmo, ki trenutno igra za ekipo Milwaukee Bucks. Zaročila sta se februarja lani.

Oglejte si še: