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Avtorji:
B. G., STA

Torek,
14. 7. 2026,
11.31

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Marius Borg Høiby hišni pripor sodišče

Torek, 14. 7. 2026, 11.31

1 ura, 4 minute

Sina norveške princese bodo iz zapora premestili v hišni pripor

Avtorji:
B. G., STA

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Marius Borg Høiby | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sodišče v Oslu je v ponedeljek odločilo, da bo sin norveške princese Mette-Marit Marius Borg Hoiby, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na štiriletno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu, kjer pa bo moral nositi elektronsko zapestnico.

Marius Borg Høiby, ki obtožbe zanika, se je na sodbo pritožil. Sodišče je ocenilo, da obstaja tveganje, da bi lahko storil nova kazniva dejanja, zato mu je pripor podaljšalo za dodatne štiri tedne, a je odločilo, da je elektronski nadzor zadosten ukrep za zmanjšanje tveganja ponovnega kaznivega dejanja.

Eden izmed razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravstveno stanje njegove matere, princese Mette-Marit, ki trpi za redko obliko pljučne fibroze in zdaj okreva po presaditvi pljuč.

29-letnik je bil junija obsojen na štiri leta zapora brez možnosti pogojnega odpusta zaradi dveh posilstev in 32 drugih obtožb, med katerimi je tudi nasilje nad nekdanjo partnerko. Zaradi tega so mu tudi odredili prepoved približevanja, ki pa jo je večkrat kršil.

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