Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Petek,
5. 6. 2026,
12.54

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Sharon Stone zakon ločitev

Petek, 5. 6. 2026, 12.54

1 ura, 26 minut

Sharon Stone razkrila šokanten razlog, zakaj se je ločila

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Sharon Stone | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Hollywoodska igralka je razkrila pretresljivo izkušnjo iz začetka 2000-ih, ki je zaznamovala tako njeno zdravje kot zasebno življenje.

Sharon Stone je bila nedavno gostja v podkastu The Person Who Believed In Me, v katerem je med drugim spregovorila o težki preizkušnji izpred 25 let, ko so ji zdravniki odkrili več tumorjev v dojkah, eden pa je bil celo večji od njene leve dojke.

Zaradi resnosti stanja ji je zdravnik predlagal dvojno mastektomijo, saj so sumili, da gre za rakavo obolenje. Čeprav je bila igralka prepričana, da tumorji niso maligni, se je odločila za operacijo, ker ni želela tvegati svojega zdravja.

Možev odziv jo je šokiral

A največje presenečenje zanjo ni bila diagnoza, temveč reakcija njenega takratnega moža. Kot je razkrila, je njen partner predlog obojestranske mastektomije označil za "nesmisel" in jezen zapustil prostor.

68-letna zvezdnica je ob tem pojasnila, da ga ni skrbelo, da bi jo morebitni rak lahko ogrozil, temveč ga je razjezila možnost, da bi izgubila obe dojki. Po njenih besedah je zdravnik možu jasno povedal, da bi bilo več žensk danes živih, če bi imele enako odločen pristop do zdravljenja kot ona.

Dodala je, da je sama sprejemala odločitve o svojem telesu in zdravju ter da pri tem ni nameravala popuščati.

Sharon Stone | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Takrat sem vedela, da je zakona konec"

Po njenih besedah je bil prav ta dogodek prelomnica v njunem odnosu. "To je bil konec zakona. V tistem trenutku sem vedela, da je konec," je dejala.

Dodala je, da jo je mož imel za nerazumno in da je bil nezadovoljen, ker je samostojno sprejemala pomembne življenjske odločitve. Napetosti so bile tako velike, da je bil njun odnos po tem dogodku nepovratno načet.

Igralka sicer v pogovoru ni omenila imena nekdanjega partnerja, je znano, da je bila med letoma 1998 in 2004 poročena z novinarjem Philom Bronsteinom.

Na koncu se je izkazalo, da tumorji niso bili rakavi, zato ni potrebovala obojestranske mastektomije. Kljub srečnemu razpletu pa je izkušnja pustila globoke posledice v njenem zasebnem življenju.

Oglejte si še:

Sharon Stone
Trendi Sharon Stone pri 68 letih navdušuje v bikiniju
Demi, Sharon, Carla
Trendi Demi Moore, Sharon Stone in Carla Bruni zasijale v Cannesu
Sharon Stone zakon ločitev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.