Sharon Stone razkrila šokanten razlog, zakaj se je ločila

Hollywoodska igralka je razkrila pretresljivo izkušnjo iz začetka 2000-ih, ki je zaznamovala tako njeno zdravje kot zasebno življenje.

Sharon Stone je bila nedavno gostja v podkastu The Person Who Believed In Me, v katerem je med drugim spregovorila o težki preizkušnji izpred 25 let, ko so ji zdravniki odkrili več tumorjev v dojkah, eden pa je bil celo večji od njene leve dojke.

Zaradi resnosti stanja ji je zdravnik predlagal dvojno mastektomijo, saj so sumili, da gre za rakavo obolenje. Čeprav je bila igralka prepričana, da tumorji niso maligni, se je odločila za operacijo, ker ni želela tvegati svojega zdravja.

Možev odziv jo je šokiral

A največje presenečenje zanjo ni bila diagnoza, temveč reakcija njenega takratnega moža. Kot je razkrila, je njen partner predlog obojestranske mastektomije označil za "nesmisel" in jezen zapustil prostor.

68-letna zvezdnica je ob tem pojasnila, da ga ni skrbelo, da bi jo morebitni rak lahko ogrozil, temveč ga je razjezila možnost, da bi izgubila obe dojki. Po njenih besedah je zdravnik možu jasno povedal, da bi bilo več žensk danes živih, če bi imele enako odločen pristop do zdravljenja kot ona.

Dodala je, da je sama sprejemala odločitve o svojem telesu in zdravju ter da pri tem ni nameravala popuščati.

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"Takrat sem vedela, da je zakona konec"

Po njenih besedah je bil prav ta dogodek prelomnica v njunem odnosu. "To je bil konec zakona. V tistem trenutku sem vedela, da je konec," je dejala.

Dodala je, da jo je mož imel za nerazumno in da je bil nezadovoljen, ker je samostojno sprejemala pomembne življenjske odločitve. Napetosti so bile tako velike, da je bil njun odnos po tem dogodku nepovratno načet.

Igralka sicer v pogovoru ni omenila imena nekdanjega partnerja, je znano, da je bila med letoma 1998 in 2004 poročena z novinarjem Philom Bronsteinom.

Na koncu se je izkazalo, da tumorji niso bili rakavi, zato ni potrebovala obojestranske mastektomije. Kljub srečnemu razpletu pa je izkušnja pustila globoke posledice v njenem zasebnem življenju.

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