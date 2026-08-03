Severina s fotografijami v spodnjem perilu sprožila burne odzive

Hrvaška pevka je z novo objavo na družbenih omrežjih pritegnila veliko pozornosti.

Severina je na družbenih omrežjih objavila galerijo zapeljivih fotografij v spodnjem perilu, s katerimi je napovedala novo pesem Pozovi me ti, vendar pa je objava med sledilci sprožila različne odzive.

Na fotografijah namreč pozira v črnem spodnjem perilu, stezniku, najlonskih nogavicah in visokih petah, ogrnjena pa je v krznen plašč. Poleg fotografij so veliko pozornosti pritegnili tudi verzi, ki jih je objavila ob napovedi pesmi: "Pokliči me ti, ti v vajino posteljo, ko jo zazibaš ... Pokliči me, da jo naučim, kaj vse dovoljuješ."

Sledilci razdeljeni: provokacija ali umetniško izražanje

Objava je med oboževalci sprožila burno razpravo. Nekateri komentatorji so menili, da je vsebina preveč provokativna, drugi pa so pevko podprli in poudarili, da gre za umetniško izražanje in promocijo glasbenega projekta, ne pa za prikaz njenega zasebnega življenja.

Severina tako nadaljuje provokativno in drzno napovedovanje novih pesmi. Že pred nekaj dnevi je namreč objavila serijo fotografij, na katerih nosi oblačila, kakršna si drznejo obleči le redke.

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