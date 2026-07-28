Severina osupnila v najbolj vroči opravi do zdaj

Hrvaška popzvezdnica je nove skladbe napovedala s serijo fotografij, na katerih nosi resnično drzno kreacijo.

Severina je v nedeljo razkrila, da bo kmalu predstavila tri nove skladbe z naslovi Bezosjećajna (Brezčutna), Anksiozna (Tesnobna) in Savršena (Popolna). Zdaj pa je z novo objavo na Instagramu pri promoviranju skladb preklopila v višjo prestavo, na fotografijah namreč nosi opravo, kakršno si drznejo obleči le redke.

54-letna zvezdnica na fotografijah nosi obleko s provokativnim izrezom, ki razkriva del njene zadnjice in miniaturne tangice znamke Gucci.

Fotografije so očitno nastale na snemanju videospota za eno od novih skladb, Bezosjećajna, saj jih je pospremila s stihom, ob tem pa napovedala izid skladbe 31. julija.

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