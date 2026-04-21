Že nekaj časa krožijo govorice, da v zakonu igralke Keire Knightley in glasbenika Jamesa Rightona škriplje, še glasnejše pa so postale zdaj, ko so njega opazili brez poročnega prstana.

Se igralka Keira Knightley in glasbenik James Righton po 13 letih ločujeta? To trdijo britanski tabloidi, potem ko so v javnost prišle fotografije Rightona brez poročnega prstana. Nekdanjega pevca skupine Klaxons so ujeli med kolesarjenjem po Londonu, na njegovem levem prstancu pa ni bilo prstana, ki ga je nosil vse od njune poroke leta 2013.

— Daily Mail (@DailyMail) April 20, 2026

Da je njun zakon v težavah, se je začelo govoriti že februarja letos, ko je Keira Knightley v uradnih dokumentih prenehala uporabljati njegov priimek, kar je počela vse od poroke.

Igralka svoje družinsko življenje že od nekdaj skrbno skriva, le leta 2024 je v pogovoru za Times izjemoma komentirala svoj zakon. Izjavila je, da je 11 let skupnega življenja, kolikor sta ga z Rightonom do takrat vknjižila, "dober staž za igralko in glasbenika".

"Resnično si greva na živce. Toda, presneto, veliko se tudi smejiva," je še dejala.

Righton in Knightley na lanskem turnirju v Wimbledonu Foto: Guliverimage

Knightley in Righton sta v zvezi od leta 2011, poročila sta se dve leti pozneje v Franciji. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, Edie ima deset let, Delilah pa šest.

Oglejte si še: