Scarlett Johansson je v nedavnem intervjuju priznala, da popolno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem preprosto ne obstaja. Igralka, ki velja za eno najuspešnejših žensk v filmski industriji, pravi, da imaš v življenju vedno občutek, da ti na določenem področju nečesa primanjkuje – ne glede na uspeh, denar ali slavo.

Hollywoodska zvezdnica Scarlett Johansson je v pogovoru za CBS Sunday Morning dejala, da je prvi korak do notranjega miru sprejetje tega, da popolnega ravnovesja med službo in zasebnim življenjem ni mogoče doseči. Po njenih besedah se je z leti naučila biti bolj prizanesljiva do sebe in sprejeti, da človek ne more ves čas opravljati vseh vlog popolno.

Johansson trenutno usklajuje zakon s komikom Colinom Jostom, vzgojo otrok, igralsko kariero in razvoj lastne kozmetične znamke. Revija Forbes jo je leta 2025 uvrstila na vrh lestvice najbolje plačanih igralk na svetu, saj naj bi zaslužila kar 43 milijonov dolarjev (približno 37 milijonov evrov), njeno celotno premoženje pa ocenjujejo na 165 milijonov dolarjev (okrog 141 milijonov evrov).

Kljub temu priznava, da se je njen pogled na uspeh močno spremenil. Danes meni, da popolnost ni uresničljiva niti pri starševstvu. Spomnila se je nasveta, da je že 75-odstotna uspešnost pri vzgoji otrok pravzaprav velika zmaga.

Johansson in Jost sta se poročila leta 2020, leto kasneje pa dobila sina Cosma. Igralka ima iz prejšnjega zakona s francoskim novinarjem Romainom Dauriacom tudi hčerko Rose. Foto: Guliverimage

Od socialne pomoči do hollywoodske elite

Zvezdnica je spregovorila tudi o svojem neglamuroznem otroštvu. Odraščala je v veliki družini na Manhattnu, kjer so živeli z nizkimi prihodki ter bili odvisni od socialne pomoči in prehranskih bonov.

Preboj v Hollywoodu je doživela po letu 2000, vendar priznava, da je bilo to obdobje za mlade igralke izjemno zahtevno. Po njenih besedah so bile ženske v zabavni industriji takrat pogosto ostro obsojane predvsem zaradi videza, pritisk javnosti pa je bil izjemen. Možnosti za mlade igralke so bile po njenem mnenju takrat precej bolj omejene kot danes.

Danes igralka opaža pozitivne spremembe v filmski industriji, a hkrati opozarja, da pritisk uspeha in popolnosti še vedno ostaja velik izziv, predvsem za ženske, ki usklajujejo kariero, družino in javno življenje.