Sa. B.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
17.34

1 ura, 3 minute

Sašo Avsenik sporočil, kako poteka njegovo zdravljenje

Sa. B.

Sašo Avsenik | Sašo Avsenik se je javil iz Barcelone. | Foto Gaja Hanuna

Sašo Avsenik se je javil iz Barcelone.

Foto: Gaja Hanuna

S posnetkom iz Barcelone, kamor se je zaradi težav z roko odpravil na zdravljenje, se je na družbenih omrežjih javil Sašo Avsenik. Pojasnil je, da se v Španijo ni odpravil na operacijo ali po zdravila, ampak so mu predpisali trening možganov, ki ga mora dosledno izvajati. "Kaj mi preostane drugega, kot da na vsak možen način nadaljujem s tem, kar imam rad," je povedal.

Sašo Avsenik
Trendi Sašo Avsenik se ne bo predal, odhaja na zdravljenje v tujino

Da so mu odkrili redko nevrološko bolezen fokalno distonijo, zaradi katere ima težave z roko in mora za nekaj časa odložiti harmoniko, je Sašo Avsenik razkril leta 2024. Pred kratkim je pojasnil, da bo pomoč pri svojih zdravstvenih težavah poiskal na inštitutu v Barceloni, ki je specializiran za njegovo težavo, zdaj pa se je svojim sledilcem na družbenih omrežjih že javil iz Španije.

Ne bo obupal

Kot je povedal v posnetku, se je v Barcelono odpravil zaradi motnje četrtega prsta, "ki kvari ves sistem na roki, zaradi česar težko igram". "Terapija tukaj je videti tako, da ni operacije ali zdravil, ampak trening za možgane. Vsak dan moram doma vaditi po dve uri, mesečno pa bom imel tudi videokontrole, ali vaje izvajam pravilno," je pojasnil.

V nadaljevanju je povedal, da se je najhitrejši pacient, ki se je zdravil po tej metodi, pozdravil v desetih mesecih, počasnejši pa v treh letih. "Kaj mi preostane drugega, kot da na vsak možen način nadaljujem s tem, kar imam rad," je dodal.

Članom Ansambla Saša Avsenika in vsem oboževalcem se je zahvalil za podporo in lepe misli ter izpostavil, da kljub njegovim zdravstvenim težavam ansambel ne bo izpustil niti enega nastopa. Že dalj časa imajo na odru namreč dodatnega harmonikarja.

