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Avtor:
A. P. K.

Petek,
26. 6. 2026,
10.05

Osveženo pred

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Natisni članek
Saša Lendero pevka poletje oddih morje obala sonce telo počitek dopust

Petek, 26. 6. 2026, 10.05

1 ura, 22 minut

Saša Lendero na zaslužen oddih: Danes je končno prišel trenutek

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Saša Lendero | "Danes je končno prišel trenutek, ko se bom lahko usedla v avto in za tri dni pobegnila na obalo. Brez velikih načrtov. Brez hitenja. Samo morje in vonj po soli," se je nekaj dni oddiha na morju v zapisu veselila pevka Lendero. | Foto Facebook/Saša Lendero

"Danes je končno prišel trenutek, ko se bom lahko usedla v avto in za tri dni pobegnila na obalo. Brez velikih načrtov. Brez hitenja. Samo morje in vonj po soli," se je nekaj dni oddiha na morju v zapisu veselila pevka Lendero.

Foto: Facebook/Saša Lendero

Pevka Saša Lendero je na družbenem omrežju razkrila, da so bili njeni zadnji tedni in meseci res polni in zasedeni z različnimi sestanki in projekti, zdaj pa je vendarle nastopil trenutek, ko ji je telo namignilo, naj se umiri in si odpočije: "Vsako leto nekje pred začetkom poletja začutim, kako se moje baterije začnejo prazniti. Kot da mi telo čisto po svoje reče: 'Zdaj se pa za nekaj dni nujno ustavi.'" je zapisala pevka in dodala, da se bo odpravila na morje in si tam odpočila tudi misli.

"Ne vem, ali se to vidi tudi na fotografiji, ampak moje oči že vedo, da bodo čez nekaj ur tri dni lahko gledale morje. Zadnji tedni in meseci so bili res polni. Nastopi, snemanja, sestanki, načrti, novi projekti, nove poti ... in vse tisto lepo, kar že dolgo sestavlja moj vsakdan," je svoj zapis na Facebooku začela slovenska pevka.

Lendero: Neverjetno, kako se človek lahko veseli treh čisto navadnih dni

Saša Lendero je dodala, da vsako leto nekje pred začetkom poletja začuti, kako se njene baterije začnejo prazniti. Počuti se, kot da ji telo čisto po svoje reče: "'Zdaj se pa za nekaj dni nujno ustavi.' Letos je ta občutek še močnejši. Danes je končno prišel trenutek, ko se bom lahko usedla v avto in za tri dni pobegnila na obalo. Brez velikih načrtov. Brez hitenja. Samo morje, vonj po soli, kakšen kratek sprehod, dobra hrana in tisti čudovit občutek, da ti ni treba nikamor," je svoje občutke strnila Lendero.

"Neverjetno, kako se človek lahko veseli treh čisto navadnih dni," je še zapisala Lendero in svoje sledilce ter oboževalce vprašala, kje oni najlažje napolnijo svoje baterije. "Je to morje, gore, gozd ali je dovolj že kakšen miren kotiček doma?" je še zapisala.

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