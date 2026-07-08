Kot kaže, si je hrvaški resničnostni zvezdnik Šime Elez po razhodu s pevko Majo Šuput že pozdravil srce, saj so ga ujeli v družbi novega dekleta.

Šime Elez, protagonist lanske sezone šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), se je očitno ogrel za novo dekle. Po razhodu s pevko Majo Šuput so ga te dni ujeli, ko se je po Splitu sprehajal v družbi privlačne svetlolaske.

Fotografije postavnega Dalmatinca z novo izbranko je objavil hrvaški spletni medij Index.hr, ki je kmalu razkril tudi identiteto dekleta. Gre za Klaro Čerina, splitsko arhitektko in notranjo oblikovalko, ki se je preizkusila tudi kot TV-voditeljica v arhitekturni oddaji na hrvaški televiziji Nova TV.

Šime Elez je sicer lani v finalu šova Sanjski moški Hrvaške dejal, da je njegovo srce osvojila Slovenka Vanja Stanojević, a se je njuna zveza nato hitro ohladila. Kmalu zatem se je začel v javnosti pojavljati s pevko Majo Šuput, s katero pa sta se letos razšla.

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