Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
8. 7. 2026,
14.09

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Šime Elez Sanjski moški Gospodin Savršeni

Sreda, 8. 7. 2026, 14.09

16 minut

Sanjskega moškega Hrvaške ujeli z novim dekletom

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Šime Elez | Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kot kaže, si je hrvaški resničnostni zvezdnik Šime Elez po razhodu s pevko Majo Šuput že pozdravil srce, saj so ga ujeli v družbi novega dekleta.

Šime Elez, protagonist lanske sezone šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), se je očitno ogrel za novo dekle. Po razhodu s pevko Majo Šuput so ga te dni ujeli, ko se je po Splitu sprehajal v družbi privlačne svetlolaske.

Fotografije postavnega Dalmatinca z novo izbranko je objavil hrvaški spletni medij Index.hr, ki je kmalu razkril tudi identiteto dekleta. Gre za Klaro Čerina, splitsko arhitektko in notranjo oblikovalko, ki se je preizkusila tudi kot TV-voditeljica v arhitekturni oddaji na hrvaški televiziji Nova TV.

Šime Elez je sicer lani v finalu šova Sanjski moški Hrvaške dejal, da je njegovo srce osvojila Slovenka Vanja Stanojević, a se je njuna zveza nato hitro ohladila. Kmalu zatem se je začel v javnosti pojavljati s pevko Majo Šuput, s katero pa sta se letos razšla.

Maja Šuput in Šime Elez
Trendi Konec hrvaškega estradnega para: Maja Šuput in Šime Elez sta se razšla

Oglejte si še:

Laura Prgomet, Gospodin Savršeni
Trendi Laura iz Sanjskega moškega razbijala po lokalu, končala je v priporu
Vanja Stanojević, Spotkast
Trendi Vanja Stanojević odkrito o zakulisju šova Sanjski moški Hrvaške in o odnosu s Šimetom #Spotkast
Šime Elez Sanjski moški Gospodin Savršeni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.