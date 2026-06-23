Po več kot dvajsetih letih dela v medijski hiši POP TV se poslavlja priljubljena voditeljica Polona Jambrek, poroča Žurnal24. Gledalci so jo poznali po vodenju priljubljene rubrike POP IN v oddaji 24 ur.

Avgusta se bo od medijske hiše POP TV in vodenja rubrike POP IN v oddaji 24 UR po več kot dvajsetih letih dela poslovila priljubljena voditeljica Polona Zoja Jambrek, poroča Žurnal24.

"Polona Zoja Jambrek pa se bo z avgustom res poslovila od zabavne industrije in se v prihodnje posvetila področju psihoterapije," so za Žurnal24 sporočili s POP TV.

Jambrek se že vrsto let ukvarja s psihoterapijo in se zanjo zanima, med drugim se je odločila tudi za študij psihoanalize. S to vejo znanosti se ukvarja kar nekaj njenih sorodnikov. Da jo to zanima in da je tovrstno znanje uporabno na vseh življenjskih področjih, je potrdila že leta 2019, ko je za Žurnal povedala tudi:

"Zelo uživam v učenju in vse znanje z veseljem vsrkavam, je pa za zdaj to moj hobi, ki ga jemljem povsem spontano, brez velikih načrtov. Trenutno je pred mano pet let študija, POP IN pa še vedno ostaja moja ljubezen, saj prav tako obožujem tudi umetnost in kulturo," je Jambrek povedala pred sedmimi leti.

Za Žurnal so s POP TV zanikali tudi govorice, da se bo od vodenja oddaje poslovila tudi Ota Širca Roš, in zapisali, da bo voditeljica izkoristila daljše poletne počitnice, a ostaja del ekipe POP IN ter se po malce daljšem oddihu na televizijske zaslone spet vrača septembra.