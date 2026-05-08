Ameriški televizijski voditelj Ryan Seacrest je po nastopu na dobrodelnem dogodku v Los Angelesu sprožil ugibanja o svojem zdravju.

Dolgoletni obraz šova Ameriški idol Ryan Seacrest je pred kratkim kot voditelj povezoval dobrodelni slavnosti dogodek, na katerem pa je številne presenetil z drugačnim videzom in očitno izgubo telesne teže.

Na Instagramu so se hitro nabrali komentarji oboževalcev, ki so opazili, da je 51-letni zvezdnik precej bolj suh kot v preteklosti. "Ryan, tvoji oboževalci so zaskrbljeni zaradi tvojega videza. Zaradi velike izgube teže si izgubil svoj čar," je zapisal eden od sledilcev. Drugi je dodal: “Radi te imamo, ampak prosim, pridobi nekaj kilogramov nazaj." Poleg tega se številni sprašujejo, ali si je privoščil kakšen lepotni poseg, zaradi česar je njegov obraz videti drugače kot nekoč.

Po drug strani so mu številni oboževalci stopili v bran in pohvalili njegov videz. Nekateri so ga označili za odličnega in vedno elegantnega, tretji pa so izpostavili njegovo prijaznost in energijo.

Vir blizu voditelja je za Page Six zanikal govorice o zdravstvenih težavah in poudaril, da je Seacrest v odlični formi. "Ryan se počuti odlično in je videti fantastično. Vse zgodbe, ki trdijo drugače, niso resnične," je povedal vir.

Ryan leta 2022 Foto: Guliverimage

Govorice o zdravju se pojavljajo že več mesecev

To sicer ni prvič, da so oboževalci izrazili skrb zaradi njegovega videza. Že lani poleti so se na družbenih omrežjih pojavili komentarji, da deluje krhko in izčrpano, podobne odzive pa je sprožil tudi letos med vodenjem oddaje Wheel of Fortune.

Nekateri gledalci so celo zapisali, da "ni več videti kot Ryan Seacrest" in da se je spremenil tudi njegov glas.

Seacrest je o svojem življenjskem slogu spregovoril že konec leta 2024, tik pred svojim 50. rojstnim dnevom. Takrat je razkril, da se trudi ohranjati mladosten videz z intenzivno vadbo, bolj zdravo prehrano in številnimi regeneracijskimi tehnikami. "Delam vse, da se ne bi počutil star 50 let. Želim se počutiti kot pri 29," je povedal za Entertainment Tonight.

Med drugim je omenil stroge treninge, okrevanje mišic, ledene kopeli in savne. Lani je dodatno presenetil javnost, ko je objavil video vadbe in pokazal izklesano postavo. Ob posnetku se je pošalil: "Trik je v tem, da nosiš dve številki premajhno majico."