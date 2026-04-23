Britanski komik in igralec Russell Brand je priznal, da je imel spolni odnos s 16-letnim dekletom v času, ko je bil star 30 let.

Russell Brand je to razkril v oddaji The Megyn Kelly Show in ob tem poudaril, da je bilo takšno ravnanje sicer zakonito, a obenem "izkoriščevalsko in sebično". Dodal je, da je bil v tistem obdobju svojega življenja "zelo drugačna oseba".

Danes 50-letni zvezdnik je odkrito spregovoril o svoji preteklosti in priznal, da so bila njegova spolna razmerja pogosto zaznamovana z velikim neravnovesjem moči. Pojasnil je, da je slava, ki jo je užival kot prepoznaven obraz britanske zabavne industrije, ustvarjala okoliščine, v katerih je imel številne možnosti za sporazumne odnose, a je prav to vodilo v neodgovorno vedenje.

Po njegovih besedah je takrat deloval kot hedonist, ki ni dovolj razmišljal o posledicah svojih dejanj za druge.

Ob tem je izpostavil, da je starost privolitve v Združenem kraljestvu in večini Evrope 16 let, vendar priznava, da zakonitost še ne pomeni tudi moralne sprejemljivosti. Danes ocenjuje, da v svojih preteklih odnosih ni pokazal dovolj empatije in spoštovanja do drugih, kar zdaj obžaluje.

Foto: Guliverimage

Njegove izjave prihajajo v času, ko čaka na sojenje zaradi več hudih obtožb, ki jih odločno zanika. Proti njemu je vloženih več obtožnic, med drugim zaradi treh posilstev, spolnih napadov in nedostojnega vedenja; domnevni incidenti naj bi se zgodili med letoma 1999 in 2009 in se nanašajo na šest žensk.

Sojenje, ki naj bi se dogajalo na londonskem sodišču Southwark Crown Court, je bilo prestavljeno na oktober 2026. Prvotno je bilo načrtovano za poletje, vendar so ga preložili zaradi težav pri izbiri porote v času počitnic. Brand je na sodišču že večkrat zavrnil vse obtožbe in vztraja, da so bili vsi njegovi odnosi sporazumni.