B. G.

8. 5. 2026,
20.01

55 minut

Robert Downey Jr. ostro nad vplivneže: To, da so oni zvezde prihodnosti, je popolna neumnost

Robert Downey Jr. | Foto Reuters

Robert Downey Jr. je v podkastu Conversations for our Daughters brez zadržkov spregovoril o sodobni kulturi družbenih omrežij in vplivnežev. Z oskarjem nagrajeni igralec meni, da je trditev, da so vplivneži zvezde prihodnosti, preprosto popolna neumnost.

Priljubljeni ameriški igralec Robert Downey Jr. je brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli o vplivnežih oziroma ustvarjalcih vsebin, kot so se v zadnjem času samooklicali. Zvezdnik je poudaril, da lahko danes ljudje slavo dosežejo praktično brez posebnega talenta ali ustvarjalnosti. "Danes lahko nekdo postane slaven samo s tem, da usmeri telefon vase," je dejal. 

Vseeno ob tem ne želi biti povsem negativen, saj meni, da gre predvsem za nov družbeni izziv. Meni, da bi morali mladi svojo energijo usmeriti v ustvarjanje, gradnjo kariere in osebni razvoj, ne pa zgolj v iskanje pozornosti na spletu.

"Upam, da bo večina mladih rekla: to ni zame. Želim nekaj ustvariti, zgraditi, se izobraževati in razvijati svoje ideje," je dejal igralec.

Robert in The Rock | Foto: Reuters Robert in The Rock Foto: Reuters

Vplivneže primerjal z verskimi pridigarji

Še posebej ga skrbi vpliv družbenih omrežij na mlade. Ob tem je omenil svojega 14-letnega sina, ki se je po njegovih besedah hitro ujel v svet vplivnežev in spletnih donacij med igranjem videoiger. "To je že skoraj kot religija," je dejal in današnje vplivneže primerjal kar z "evangelijskimi prodajalci informacijskega obdobja". 

Kljub ostrim besedam priznava, da pozna več vplivnežev, ki jih opisuje kot prizemljene, uspešne in prijetne ljudi.

Zaradi Iron Mana je tudi sam velik vplivnež

Ironično ima tudi sam izjemno močan vpliv na družbenih omrežjih, čeprav je slavo na teh platformah dosegel predvsem zaradi svojega talenta. Na Instagramu mu sledi več kot 57 milijonov ljudi, predvsem zaradi njegove legendarne vloge Tonyja Starka oziroma Iron Mana.

Ob tem je priznal, da sam ne želi biti pretirano izpostavljen na spletu, saj se noče izgubiti v svetu družbenih omrežij ali postati odvisen od pozornosti občinstva. Po njegovih besedah ljudje pogosto želijo videti spontane utrinke iz njegovega zasebnega življenja, vendar meni, da bi bilo to na neki način zaigrano in neiskreno.

