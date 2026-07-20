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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
19.43

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ricki Lake facelift dvig obraza lepotni posegi lepotni posegi

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 19.43

39 minut

Ricki Lake odkrito o lepotnem posegu: To je bila ena najboljših odločitev

Avtor:
B. G.

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Ricki Lake | Foto Ricki Lake/Instagram

Foto: Ricki Lake/Instagram

Slavna ameriška voditeljica Ricki Lake je ob drugi obletnici facelifta znova odkrito spregovorila o svoji izkušnji. Na Instagramu je objavila nove fotografije pred posegom in po njem ter poudarila, da želi s svojo zgodbo spodbujati transparentnost lepotnih posegov in iskren pogovor o njih.

Ricki Lake je pred dvema letoma prestala globoki lifting spodnjega dela obraza in vratu (t. i. deep plane facelift), poseg pa je kmalu zatem dopolnila še z blagim laserskim tretmajem. 

Ricki Lake | Foto: Ricki Lake/Instagram Foto: Ricki Lake/Instagram

Drugo obletnico posega je 57-letna zvezdnica veselo proslavila tudi z objavo na Instagramu, kjer je ob fotografijah pred posegom in po njem zapisala: "Srečno drugo obletnico meni. Da, pred natanko dvema letoma sem opravila lifting obraza. Za vse, ki vas zanima – šlo je za globoki lifting spodnjega dela obraza in vratu ter blag laserski poseg."

Pojasnila je, da se za estetski poseg ni odločila zaradi želje po popolni preobrazbi, temveč zaradi posledic velike izgube telesne teže. V letu 2023 je izgubila približno 18 kilogramov, zaradi česar ji je pod brado ostala odvečna koža.

Dodala je, da je bila odločitev pogumna, vendar je danes izjemno vesela, da jo je sprejela. "Naredila sem skok v neznano in neizmerno sem hvaležna, da sem ga. Veseli me tudi, da v zadnjih letih vse več ljudi odkrito govori o svojih izkušnjah s plastično kirurgijo."

Ricki Lake | Foto: Ricki Lake/Instagram Foto: Ricki Lake/Instagram

Ricki Lake | Foto: Ricki Lake/Instagram Foto: Ricki Lake/Instagram

Poleg primerjalnih fotografij je Ricki v objavo vključila še več posnetkov iz različnih obdobij okrevanja. Med njimi so tudi fotografije s kirurgom ter nedavni fotografiji brez ličil.

Ricki Lake | Foto: Ricki Lake/Instagram Foto: Ricki Lake/Instagram

Kirurgu se je javno zahvalila in zapisala, da je bila celotna izkušnja zaradi njegove strokovnosti in prijaznosti izjemno pozitivna, rezultati pa so po njenih besedah naravni in dolgotrajni.

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Ricki Lake facelift dvig obraza lepotni posegi lepotni posegi
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