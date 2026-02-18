Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Sreda,
18. 2. 2026,
12.09

Osveženo pred

9 minut

droge smrt hčerka Tommy Lee Jones

Sreda, 18. 2. 2026, 12.09

9 minut

Razkrit vzrok smrti hčerke igralca Tommyja Leeja Jonesa

Avtor:
B. G.

Victoria Jones, Tommy Lee Jones | Tommy z zdajšnjo ženo Dawn Laurel-Jones | Foto Guliverimage

Tommy z zdajšnjo ženo Dawn Laurel-Jones

Foto: Guliverimage

Poročilo urada sodnega izvedenca razkriva, zakaj je na novoletni dan umrla hčerka oskarjevca Tommyja Leeja Jonesa.

V začetku leta je Hollywood pretresla novica o smrti Victorie Jones, hčere legendarnega ameriškega igralca Tommyja Leeja Jonesa. Nekdanjo otroško igralko so na novoletno jutro našli mrtvo v luksuznem hotelu Fairmont v San Franciscu. Stara je bila 34 let.

Vzrok smrti ni bil takoj potrjen, zdaj pa so iz urada sodnega izvedenca sporočili, da je umrla zaradi nenamernega predoziranja, ki so ga povzročili toksični učinki kokaina, poroča britanski The Independent.

Victoria je bila drugi otrok Jonesa in njegove druge žene Kimberlee Cloughley, s katero je bil igralec poročen med letoma 1981 in 1996. Skupaj imata tudi 42-letnega sina Austina

Tommy Lee in Victoria leta 2014 na canskem filmskem festivalu | Foto: Guliverimage Tommy Lee in Victoria leta 2014 na canskem filmskem festivalu Foto: Guliverimage

Lani so jo večkrat aretirali

Na dan njene smrti so na kraj dogodka prišle gasilske in reševalne enote, ki so opravile pregled in potrdile smrt, nato pa sta primer prevzela policija in sodni izvedenec. 79-letni oskarjevec do zdaj še ni javno komentiral hčerine smrti.

Glede na podatke iz sodnih dokumentov je bila Victoria leta 2025 večkrat aretirana, med drugim zaradi obtožb, povezanih z drogami, vendar je krivdo zanikala.

Kot otrok je občasno igrala v očetovih filmih, med drugim v Možje v črnem 2, Trikrat pokopani Melquiades Estrada in televizijski seriji One Tree Hill. Čeprav je oče njeno nadarjenost večkrat izpostavil v intervjujih, igralske kariere v odraslosti ni nadaljevala, z očetom pa se je pogosto pojavljala na rdečih preprogah. 

Preberite tudi:

droge smrt hčerka Tommy Lee Jones
