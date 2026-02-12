Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
12. 2. 2026,
11.48

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ralf Schumacher

Četrtek, 12. 2. 2026, 11.48

11 minut

Ralf Schumacher se bo poročil s svojim partnerjem

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne | Ralf Schumacher in Etienne Bousquet-Cassagne ob obisku Goriških brd, kjer nekdanji dirkač v sodelovanju s Kletjo Brda polni lastno linijo vin. | Foto Guliverimage

Ralf Schumacher in Etienne Bousquet-Cassagne ob obisku Goriških brd, kjer nekdanji dirkač v sodelovanju s Kletjo Brda polni lastno linijo vin.

Foto: Guliverimage

Nekdanji dirkač Formule 1, ki je pred letom in pol razkril svojo istospolno usmerjenost, je naznanil, da se bo poročil.

Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne sta prek Instagrama sporočila, da sta zaročena in da načrtujeta poroko. Izrazila sta "veselje ob množici prijaznih čestitk" in dodala, da drugih podrobnosti svojega zasebnega življenja ne bosta komentirala.

Mlajši brat Michaela Schumacherja je o svoji istospolni usmerjenosti prvič spregovoril leta 2024, ko je na Instagramu objavil fotografijo z Bousquet-Cassagnem in ob njej zapisal: "Najlepša stvar v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse." V zvezi naj bi bila od leta 2022.

Takrat ga je javno podprl tudi sin David, ki se mu je rodil v 14-letnem zakonu z nekdanjo ženo Coro, in zapisal: "Srečen sem, da si končno našel nekoga, ob komer se počutiš udobno in varno."

Ralf Schumacher
Trendi Ralf Schumacher razkril, da je v zvezi z moškim
David Schumacher
Trendi Zaradi drame v družini se je oglasil Schumacherjev sin in stopil na očetovo stran
Ralf in Cora Schumacher
Trendi Nekdanja Schumacherjeva žena začela prodajati svoje gole fotografije

Ralf Schumacher
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.