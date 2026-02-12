Ralf Schumacher se bo poročil s svojim partnerjem

Nekdanji dirkač Formule 1, ki je pred letom in pol razkril svojo istospolno usmerjenost, je naznanil, da se bo poročil.

Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne sta prek Instagrama sporočila, da sta zaročena in da načrtujeta poroko. Izrazila sta "veselje ob množici prijaznih čestitk" in dodala, da drugih podrobnosti svojega zasebnega življenja ne bosta komentirala.

Mlajši brat Michaela Schumacherja je o svoji istospolni usmerjenosti prvič spregovoril leta 2024, ko je na Instagramu objavil fotografijo z Bousquet-Cassagnem in ob njej zapisal: "Najlepša stvar v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse." V zvezi naj bi bila od leta 2022.

Takrat ga je javno podprl tudi sin David, ki se mu je rodil v 14-letnem zakonu z nekdanjo ženo Coro, in zapisal: "Srečen sem, da si končno našel nekoga, ob komer se počutiš udobno in varno."