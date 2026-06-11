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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
11. 6. 2026,
18.02

Osveženo pred

24 minut

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radio voditelj družina rojstvo otroka rojstvo otrok sin

Četrtek, 11. 6. 2026, 18.02

24 minut

Radijski voditelj Matic Herceg presenetil z veselo novico, postal je očka

Avtor:
A. P. K.

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Matic Herceg, radijski voditelj, moderator; Kaja Klančar, | Radijski voditelj Matic Herceg se je z dolgoletno partnerko razveselil rojstva sina, ki sta mu nadela ima Nik. | Foto Mediaspeed

Radijski voditelj Matic Herceg se je z dolgoletno partnerko razveselil rojstva sina, ki sta mu nadela ima Nik.

Foto: Mediaspeed

Radijski voditelj Matic Herceg je na svojih družbenih omrežjih presenetil z veselo novico in razkril, da sta se z dolgoletno partnerko razveselila rojstva sina.

Radijski voditelj na radiu Antena, animator in didžej Matic Herceg je presenetil z veselo novico, da sta se z dolgoletno partnerko Kajo razveselila prihoda prvorojenca. Sina sta poimenovala Nik in v skupni Instagram objavi dodala še zapis: "Za vedno najin najljubši pozdrav (živjo)."

Matic Herceg, sin Nik | Foto: Instagram/matic_herceg Foto: Instagram/matic_herceg

Ponosni novopečeni očka Matic Herceg, ki ga radijski poslušalci poznajo tudi v vlogi moderatorja dogodkov in didžeja, je ob deljenju dodal tudi pomenljiv zapis, ki ga je namenil svojemu prvorojencu: "Obljubim, da bom tvoj najboljši prijatelj."

Čestitke paru so izrekli številni znani Slovenci in mladi družini zaželeli veliko lepih skupnih trenutkov.

Matic Herceg, sin Nik | Foto: Instagram/matic_herceg Foto: Instagram/matic_herceg

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