Radijski voditelj Matic Herceg je na svojih družbenih omrežjih presenetil z veselo novico in razkril, da sta se z dolgoletno partnerko razveselila rojstva sina.

Radijski voditelj na radiu Antena, animator in didžej Matic Herceg je presenetil z veselo novico, da sta se z dolgoletno partnerko Kajo razveselila prihoda prvorojenca. Sina sta poimenovala Nik in v skupni Instagram objavi dodala še zapis: "Za vedno najin najljubši pozdrav (živjo)."

Foto: Instagram/matic_herceg

Ponosni novopečeni očka Matic Herceg, ki ga radijski poslušalci poznajo tudi v vlogi moderatorja dogodkov in didžeja, je ob deljenju dodal tudi pomenljiv zapis, ki ga je namenil svojemu prvorojencu: "Obljubim, da bom tvoj najboljši prijatelj."

Čestitke paru so izrekli številni znani Slovenci in mladi družini zaželeli veliko lepih skupnih trenutkov.

Foto: Instagram/matic_herceg