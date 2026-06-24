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Avtor:
B. G.

Sreda,
24. 6. 2026,
7.59

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Anja Ramšak nosečnost zanositev

Sreda, 24. 6. 2026, 7.59

28 minut

Radijska voditeljica Anja Ramšak razkrila težko pot do nosečnosti

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anja Ramšak | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak je za revijo Obrazi spregovorila o težki poti do prve zanositve.

Potem ko je konec marca v etru jutranjega programa Radia 1 sporočila veselo novico, da je noseča, je Anja Ramšak zdaj za Obraze razkrila, kako težka pot je za njo.

Z nezmožnostjo zanositve po naravni poti se je borila kar nekaj let, vmes je zbolela njena mama, pestili so jo panični napadi, nato pa sta se z možem Matevžem odločila za postopek umetne oploditve.

"Imela sem samo en postopek. Ampak mogoče celo preveč uspešen, saj se je moje telo pretirano odzvalo na stimulacijo in proizvedlo dvakrat več jajčec, kot je normalno. In to je povzročilo hiperstimulacijo, zaradi česar sem morala čakati tri mesece, preden smo lahko nadaljevali. Imela sem kar nekaj prenosov, a žal neuspešnih …"

Nato pa je po neuspešnem postopku umetne oploditve spontano zanosila. Z možem, s katerim sta se poročila leta 2024, bosta tako že čez nekaj mesecev starša.

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