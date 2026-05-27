Prisegala je, da ne bo šla nikoli pod nož, zdaj pa priznala skrivni lepotni poseg

Ameriška igralka, komičarka in nekdanja televizijska voditeljica Rosie O'Donnell je prvič javno spregovorila o skrivnem estetskem posegu, ki ga je opravila v začetku letošnjega leta.

Rosie O'Donnell je razkrila, da se je po dolgem notranjem boju odločila za lifting spodnjega dela obraza in vratu, ob tem pa priznala, da jo je spremljal občutek krivde, sramu in dvoma o lastnih vrednotah.

64-letna zvezdnica je svojo izpoved objavila na platformi Substack v osebnem zapisu z naslovom Decisions, kjer je odkrito opisala, kako zelo jo je sprememba videza čustveno pretresla. Priznala je, da je za poseg odštela več denarja, kot ga je kadarkoli namenila za avtomobil, kar jo je prisililo v razmislek o privilegiranem življenju in pretiranem razkošju.

Nekoč je ostro nasprotovala liftingom obraza

Ob tem je odkrito priznala, da je bila dolga leta prepričana, da sama nikoli ne bi šla pod nož, in da je kirurški dvig obraza nekoč razumela kot izdajo feminizma, staranja in ženskega sprejemanja naravne podobe.

Ko pa je izgubila približno 50 kilogramov, se je njeno mnenje spremenilo. Pogled v ogledalu ji je začel povzročati vedno več notranjega nelagodja. Čeprav si je skušala dopovedati, da so spremembe obraza naravne, je imela občutek, da popolno sprejemanje same sebe ni več iskreno. "Pride trenutek, ko se sprejemanje začne zdeti kot laž," je dejala.

Hči jo je skušala prepričati, naj si premisli

Posebej močan vpliv na njeno odločitev je imela njena 13-letna hči Clay, ki je bila proti estetskemu posegu. Najstnica ji je dejala, da si je svoje gube prislužila in da mlada dekleta v njej vidijo vzor. Najbolj pa jo je prizadel stavek, da je hči po posegu morda ne bi več spoštovala.

Rosie je priznala, da jo je hčerkin odziv spomnil na njeno mlajšo različico sebe, bolj strogo, moralno nepopustljivo in povsem prepričano v svoja stališča. Zato je poseg več mesecev odlašala in premlevala svojo odločitev.

Želela si je, da bi bila videti manj utrujena

Na koncu se je odločila za sodobnejšo obliko dviga spodnjega dela obraza in vratu. Izbrala je kirurga, čigar delo je poznala prek prijateljev, vendar si je postavila jasno mejo – ni želela postati oseba, ki nenehno išče nove popravke in ni nikoli zadovoljna s svojim videzom.

Po posegu je bila z rezultatom zadovoljna. Kot pravi, ni želela postati druga oseba, temveč le bolj spočita različica same sebe. "Še vedno sem videti kot jaz. Le nekoliko bolj spočita in čustveno stabilna različica mene," je dodala.

Vendar pa jo je po posegu presenetilo, da spremembe skoraj nihče ni opazil. Po njenih besedah niti prijatelji niti družinski člani niso komentirali njenega novega videza.

Ostal je občutek krivde

Kljub zadovoljstvu z rezultatom je zvezdnica priznala, da se še vedno spopada z občutkom prevare in notranjega konflikta. Poudarila je, da želi svojim otrokom pokazati, da ljudem ni treba spreminjati svojega videza, hkrati pa imajo pravico to storiti brez občutka moralne krivde.

Svojo izpoved je sklenila z mislijo, da želi v tretjem življenjskem obdobju predvsem ostati zvesta sebi in uporabljati svoj glas, kadar začuti potrebo po iskrenosti.

