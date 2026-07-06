Princesa Catherine objavila fotografije z družino, pozornost ukradel princ George

Valižanska princesa je z javnostjo delila nove družinske fotografije po uspešno opravljenem dobrodelnem izzivu. Na posnetkih so ob njej princ William, njuni trije otroci ter njeni starši in brat. Največ pozornosti pa je pritegnil 12-letni princ George, ki je že skoraj višji od svoje mame.

Princesa Catherine je konec junija uspešno opravila znameniti dobrodelni izziv National Three Peaks Challenge, s katerim je zbirala sredstva za dobrodelno organizacijo The Royal Marsden Cancer Charity, ki podpira bolnike z rakom in financira raziskave.

Po koncu podviga jo je na cilju pričakala vsa družina – mož princ William ter otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis. Ganljive trenutke je delila na Instagramu, kjer je ob fotografijah zapisala: "Pred enim tednom sem uspešno končala National Three Peaks Challenge. Iskrena hvala vsem, ki ste podprli dobrodelno organizacijo The Royal Marsden Cancer Charity."

Foto: Instagram

Princ George že skoraj višji od mame

Na eni od objavljenih fotografij Catherine objema princa Williama, na drugi pa pozira skupaj z otroki. Oboževalci kraljeve družine so hitro opazili, kako zelo je zrasel princ George, ki je pri 12 letih že skoraj višji od svoje mame.

V galerijo je pripela še nekaj družinskih utrinkov, med katerimi je več prisrčnih trenutkov s princeso Charlotte, princ Louis pa je medtem ujet med igro s psom. Na zadnji fotografiji se družini pridružijo še Katin oče in mama, Carole in Michael, ter njen brat James.

Foto: Instagram

V 24 urah osvojila tri najvišje vrhove

Princesa je opravila izziv v podporo bolnikom z rakom, saj ima organizacija Royal Marsden zanjo poseben pomen po lastni izkušnji z boleznijo. Ob tem je v ganljivem sporočilu zapisala: "Tega izziva se nisem lotila zgolj zaradi fizičnega napora, ampak tudi zato, da pokažem, da življenje po diagnozi obstaja, in da vrnem nekaj skupnosti."

Izziv National Three Peaks velja za enega najzahtevnejših dobrodelnih pohodov v Združenem kraljestvu, saj morajo udeleženci v manj kot 24 urah osvojiti najvišje vrhove Škotske, Anglije in Walesa: Ben Nevis, Scafell Pike in Snowdon.

Zadnji vzpon je sklenila na Snowdonu, kjer jo je po potrditvi Buckinghamske palače pričakala njena družina.

Po bolezni znova aktivna

Spomnimo, Catherine je marca 2024 razkrila, da se zdravi zaradi raka, zaradi česar se je za več mesecev umaknila iz javnosti. Jeseni istega leta je sporočila, da je končala kemoterapijo, januarja 2025 pa potrdila, da je bolezen v remisiji.

Nove fotografije tako predstavljajo še en simboličen mejnik njenega okrevanja in vrnitve k aktivnemu življenju.

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