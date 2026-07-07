Britanska pevka Lauren Bennett, ki je posodila glas eni največjih uspešnic leta 2011 Party Rock Anthem, je umrla v starosti 36 let. Njeno smrt, ki se je zgodila že konec maja, so potrdile članice glasbene skupine G. R. L., katere del je bila tudi pevka.

Pevko Lauren Bennett je veliko ljudi spoznalo prav zaradi uspešnice Party Rock Anthem, ki jo je leta 2011 izdala zasedba LMFAO in v kateri je Bennett posodila vokal. Umrla je že 29. maja, vendar vse do zdaj to ni bilo javno znano.

Novico o njeni smrti so zdaj v sporočilu za javnost na družbenih omrežjih sporočile članice skupine G. R. L., katere članica je bila tudi pokojna pevka, in zapisale: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla naša ljubljena Lauren. Naša srca so zlomljena in ne moremo vam povedati, koliko nam je pomenila," so zapisale. Vzroka njene smrti v zapisu niso pojasnile.

Pevka, ki je umrla manj kot mesec dni pred 37. rojstnim dnevom, je glasbeno kariero ustvarjala tudi kot solistka, bila pa je tudi članica zasedbe Paradiso Girls in že omenjene skupine G. R. L. Ta je sprva delovala med letoma 2012 in 2014 ter nato še med letoma 2016 in 2021. Pokojna pevka je sodelovala tudi z glasbenimi zvezdniki, kot so CeeLo Green, Robin Antin in The Pussycat Dolls.

Večjo svetovno prepoznavnost pa je dosegla po sodelovanju z duetom LMFAO pri skladbi Party Rock Anthem, ki je leta 2011 postala ena največkrat predvajanih pesmi, med drugim je bila šest tednov na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Lauren Bennett je za seboj pustila šestletno hčerko Harlow, ki jo je imela z možem, igralcem in plesalcem Kennyjem Wormaldom.