Predsednica republike zapela ob boku frontmana skupine Joker Out #video

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je v soboto, tik po hudem neurju, ki je sprva v veliko negotovost postavilo tudi izvedbo velikega dogodka skupine Joker Out, ustavila pri frontmanu zasedbe Bojanu Cvjetićaninu, s katerim sta preverila svoje znanje o slovenski glasbi in tudi zapela nekaj pesmi.

Predsednica Nataša Pirc Musar se je, potem ko je neurje na prizorišču velikega koncerta skupine Joker Out že minilo in je že bilo jasno, da jim bo uspelo izvesti koncert, ustavila pri frontmanu zasedbe Bojanu Cvjetićaninu, s katerim sta preverila svoje znanje o slovenskih skladbah, njihovih besedilih ter se preizkusila tudi v petju.

"Tik pred največjim koncertom v zgodovini Joker Out sem pri Bojanu preverila, kdo od naju bolje pozna slovensko glasbo. Rezultat pa v videoposnetku," je zapisala predsednica, ki je v družbi Cvjetićanina preverila znanje o besedilih skladb Siddharte Ledena, Lastovke v izvedbi Elde Viler, ki jo je veliko bolje poznala predsednica: "Jaz sem bolj stara šola," je ob tem dejala predsednica.

Ugibanje skladb sta nadaljevala s pesmijo Zonzei, zasedbe MRFY in skupine Matter, ki prihaja iz rojstnega kraja predsednice, Kamnika. Oba pa sta zelo dobro poznala in tudi odpela vsem znano zimzeleno ter ponarodelo skladbo Ansambla bratov Avsenik, Slovenija od kod lepote tvoje, povsem na koncu pa tudi evrovizijsko skladbo zasedbe Joker Out Carpe Diem.

Predsednica Pirc Musar je poznala verze skladbe in jih dopolnila: "Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas. Mimogrede, to je moj najljubši citat," je še dodala predsednica, ki je zmagala v izzivu, Cvjetićanin pa jo je povabil tudi na ostale koncerte mlade in perspektivne zasedbe, ki je v soboto odigrala svoj največji in tudi najzahtevnejši koncert v svoji glasbeni karieri.

Joker Out so kljub velikemu nalivu, ki je organizatorje presenetil na vročo soboto, uspešno izvedli veliki koncert in projekt skupine z naslovom Karneval. Foto: STA

Hud naliv ni pregnal najbolj zavzetih oboževalcev skupine. Foto: STA