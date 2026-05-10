K. M.

10. 5. 2026,
7.17

Posebno presenečenje za predsednico Pirc Musar: "Ganili ste me, do srca" #video

Nataša Pirc Musar | Predsednico Natašo Pirc Musar so ganili do srca. | Foto Nataša Pirc Musar/FB

Predsednico Natašo Pirc Musar so ganili do srca.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v soboto praznovala svoj 58. rojstni dan. Njeni sodelavci in bližnji so ji ob njenem prazniku pripravili prav posebno presenečenje. Skupaj s pevcem Gregorjem Ravnikarjem so jo pričakali v pisarni in ji zapeli. Utrinek s praznovanja je delila na svojem profilu na Facebooku.

"Najprej je bila nejevolja, ker so mi rekli, da moram z dolge poti še v pisarno. Potem pa presenečenje in sreča. Dragi moji, iz srca hvala. Hvala za lepo gesto, za toplino in za trenutek, ki ga ne bom pozabila. Gregor in Marko, ustvarila sta nepozabno vzdušje. Ganili ste me, do srca," je predsednica Pirc Musar zapisala ob posnetku, ki ga je delila na profilu na Facebooku. 

Novinarka, pravnica, predsednica 

Nataša Pirc Musar se je rodila 9. maja 1968 v Ljubljani. Po končanem študiju prava na ljubljanski pravni fakulteti je svojo poklicno pot začela v novinarstvu. Več let je delovala kot novinarka in voditeljica osrednjih informativnih oddaj na Televiziji Slovenija in kasneje tudi na POP TV. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi v tujini, med drugim na CNN v Atlanti ter na Univerzi v Manchestru.

Kasneje je začela delati na področju prava, varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Bila je tudi informacijska pooblaščenka, aktivna pa je bila tudi v številnih mednarodnih organizacijah in projektih.

Leta 2022 je bila izvoljena za prvo predsednico Republike Slovenije. Mandat je nastopila 23. decembra istega leta.

