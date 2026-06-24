Radijska voditeljica Nika Svetlin je pretekli konec tedna skočila v zakonski stan in na Smledniku svojemu izbrancu Juretu dahnila usodni da.

Znana radijska voditeljica na radiu in televiziji Veseljak in pevka Nika Svetlin je pretekli konec tedna stopila pred oltar in večni da na Smledniku dahnila svojemu izbrancu Juretu Jenku, je poročala revija Lady. Slavje se je po cerkveni poroki preselilo na Brdo pri Kranju, kjer se je praznovanje po civilnem obredu nadaljevalo vse do jutra.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Svetlin je ob srečnem življenjskem mejniku povedala, da so priprave na poroko trajale eno leto, a pri tem ni bilo nobene živčnosti. "Najina največja želja je bila, da na svoj dan uživava, da sva mirna in res prisotna drug ob drugem," je mlada nevesta povedala za Lady in dodala, da se z ženinom na veliki dan nista želela obremenjevati z okolico, temveč doživeti vsak trenutek.

Občutek, ki ga doživiš le enkrat v življenju

Trenutek, ki se je nevesti najbolj vtisnil v spomin, je bil prihod v cerkev, saj so jo takrat prvič videli svati in ženin, ob tem pa je zaigrala poročna koračnica, ko sta se z njenim izbrancem sprehodila do oltarja. "To je občutek, ki ga doživiš le enkrat v življenju," je še za revijo Lady povedala nevesta.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Za posebno glasbeno spremljavo je poskrbela tudi pevka Monika Avsenik, ki je zapela skupaj z bratrancem Blažem Avsenikom. Za veliko presenečenje pa so poskrbeli tudi Nikini sorodniki: stric, bratranci in njen oče Tomaž Svetlin iz ansambla Svetlin, ki so mladoporočencema po prihodu iz cerkve zaigrali tudi eno najbolj znanih instrumentalnih skladb na svetu, Golico. Na poroki pa niso manjkali niti radijski kolegi Nike Svetlin iz radia Veseljak. Za glasbeno zabavo na poročnem slavju je poskrbela skupina Sopranos, do jutra pa je svate zabaval tudi didžej Uroš Bitenc.

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