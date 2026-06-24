Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
10.39

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
radio voditeljica poroka junij poletje poročni dan svati

Sreda, 24. 6. 2026, 10.39

49 minut

Poročila se je radijska voditeljica Nika Svetlin

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
Nika Svetlin | Radijska voditeljica radia in televizije Veseljak Nika Svetlin je stopila v zakonski stan. | Foto Mediaspeed

Radijska voditeljica radia in televizije Veseljak Nika Svetlin je stopila v zakonski stan.

Foto: Mediaspeed

Radijska voditeljica Nika Svetlin je pretekli konec tedna skočila v zakonski stan in na Smledniku svojemu izbrancu Juretu dahnila usodni da.

Znana radijska voditeljica na radiu in televiziji Veseljak in pevka Nika Svetlin je pretekli konec tedna stopila pred oltar in večni da na Smledniku dahnila svojemu izbrancu Juretu Jenku, je poročala revija Lady. Slavje se je po cerkveni poroki preselilo na Brdo pri Kranju, kjer se je praznovanje po civilnem obredu nadaljevalo vse do jutra.

Nika Svetlin poroka | Foto: Instagram/posnetek zaslona Foto: Instagram/posnetek zaslona

Svetlin je ob srečnem življenjskem mejniku povedala, da so priprave na poroko trajale eno leto, a pri tem ni bilo nobene živčnosti. "Najina največja želja je bila, da na svoj dan uživava, da sva mirna in res prisotna drug ob drugem," je mlada nevesta povedala za Lady in dodala, da se z ženinom na veliki dan nista želela obremenjevati z okolico, temveč doživeti vsak trenutek.

Občutek, ki ga doživiš le enkrat v življenju

Trenutek, ki se je nevesti najbolj vtisnil v spomin, je bil prihod v cerkev, saj so jo takrat prvič videli svati in ženin, ob tem pa je zaigrala poročna koračnica, ko sta se z njenim izbrancem sprehodila do oltarja. "To je občutek, ki ga doživiš le enkrat v življenju," je še za revijo Lady povedala nevesta.

Nika Svetlin poroka | Foto: Instagram/posnetek zaslona Foto: Instagram/posnetek zaslona

Za posebno glasbeno spremljavo je poskrbela tudi pevka Monika Avsenik, ki je zapela skupaj z bratrancem Blažem Avsenikom. Za veliko presenečenje pa so poskrbeli tudi Nikini sorodniki: stric, bratranci in njen oče Tomaž Svetlin iz ansambla Svetlin, ki so mladoporočencema po prihodu iz cerkve zaigrali tudi eno najbolj znanih instrumentalnih skladb na svetu, Golico.  Na poroki pa niso manjkali niti radijski kolegi Nike Svetlin iz radia Veseljak. Za glasbeno zabavo na poročnem slavju je poskrbela skupina Sopranos, do jutra pa je svate zabaval tudi didžej Uroš Bitenc.

Oglejte si še:

Anja Ramšak
Trendi Radijska voditeljica razkrila težko pot do nosečnosti
Olga Danilović Jan Oblak
Sportal Najlepša možna novica za Jana Oblaka in njegovo zaročenko!
Katarina Braniselj
Trendi Znana slovenska voditeljica razkrila, da se je zaročila
radio voditeljica poroka junij poletje poročni dan svati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.