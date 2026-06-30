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Avtor:
B. G.

Torek,
30. 6. 2026,
21.03

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

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Natisni članek
Thylane Blondeau poroka

Torek, 30. 6. 2026, 21.03

1 ura, 24 minut

Poročila se je "najlepša deklica na svetu" Thylane Blondeau

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Thylane Blondeau | Foto Instagram

Foto: Instagram

Thylane Blondeau, ki je kot otrok zaslovela kot "najlepša deklica na svetu", se je med vročinskim valom poročila v romantinčnem Parizu.

Francoska manekenka Thylane Blondeau, najbolj znana po tem, da jo je revija Vogue Enfants leta 2006 poimenovala "najlepše dekle na svetu", je skočila v zakonski jarem. Večno zvestobo je obljubila dolgoletnemu partnerju Benu Attalu

Thylane Blondeau | Foto: Instagram Foto: Instagram

Blondeau je utrinke s poroke delila na družbenih omrežjih, kjer je pokazala tudi priprave na poroko, eleganten poročni videz in prve trenutke kot mladoporočenca.

Za poroko je izbrala dolgo belo obleko modne oblikovalke Eve Bouskila z elegantnim ogrinjalom in gumbi na hrbtnem delu. Lase je imela spete v prefinjeno figo, okrašeno z drobnimi belimi cvetovi.

Thylane Blondeau | Foto: Instagram Foto: Instagram

Thylane Blondeau | Foto: Instagram Foto: Instagram

Thylane Blondeau | Foto: Instagram Foto: Instagram

Par je zaroko naznanil marca letos po romantičnem oddihu v Grčiji, kar je prav tako ponosno oznanila na Instagramu.

25-letna manekenka se je začela z manekenstvom ukvarjati že pri štirih letih in je doslej sodelovala s priznanimi modnimi hišami, kot so Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana in Hugo Boss. Danes ostaja ena najbolj prepoznavnih francoskih manekenk.

Thylane Blondeau
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