Znani slovenski voditelj Iztok Gartner se je v zasebnem obredu poročil s svojo izbranko Moniko, ki jo je pred tem že dvakrat zaročil. Mladoporočenca, ki sta bila pred poroko v zvezi le deset mesecev, sta si poročne prstane izmenjala v intimnem obredu brez svatov in prič.

Brez komplikacij, svatov in prič

"Pa sva se poročila. Sicer že 21. marca, ena na ena, samo midva, brez pompa, brez komplikacij, brez prič, brez svatov," je na družbenih omrežjih mesec po poroki zapisal 51-letni Gartner in dodal, da je po poročnem obredu v celjski poročni dvorani sledil izlet v Portorož. "In danes je prvi mesec, odkar sva mož in žena, ter prvi mesec, odkar imam ženo. Srečen sem in zaljubljen do ušes," je še dodal Gartner, ki je znan tudi po svojih kontroverznih, provokativnih in neobičajnih oddajah, v katerih odpira tudi teme o seksu in drugih tabu temah.

Močna, strastna in iskrena ljubezen

Objavi je dodal tudi fotografije s poročnega dne ter zapisal, da bo kmalu priredil tudi mini poročno zabavo za njune najbližje, "da bo vse skupaj držalo kot pribito".

"Skupaj sva komaj deset mesecev, a najina ljubezen je tako močna, iskrena in strastna, da je bila poroka edini logični korak. To je krona najine zgodbe," je še za Slovenske novice razkril Gartner.