Ponižani princ Harry nima denarja za milijonske sodne stroške

Princ Harry za sabo nima najboljšega tedna, saj se po porazu na britanskem vrhovnem sodišču sooča z astronomskimi dolgovi.

Angleški princ Harry je prejšnji teden izgubil tožbo, ki jo je z več drugimi znanimi imeni vložil proti tabloidu Daily Mail zaradi domnevnega nezakonitega zbiranja informacij. Zaradi izgubljene tožbe princu zdaj grozi plačilo sodnih stroškov, ki bi lahko nanesli do vrtoglavih 18,5 milijona evrov, dobro obveščeni vir pa je za ameriški Page Six zatrdil, da si princ takšnega zneska ne more privoščiti.

Z Meghan imata vse manj prihodkov

Finančni pritisk prihaja v najslabšem možnem času, saj se Harry z ženo Meghan že dalj časa sooča z visokimi življenjskimi stroški. Za varovanje svoje vile v Montecitu v Kaliforniji letno odštejeta približno 2,8 milijona evrov, poleg tega pa njuno 13,5 milijona evrov vredno posestvo bremenita kar dve hipoteki.

Harryju in Meghan v zadnjem času poslovno ne gre najbolje. Foto: Reuters

Njun zaslužek je pod velikim vprašajem, saj sta izgubila ekskluzivno pogodbo za podkaste, njuni filmski projekti pri Netflixu pa že več kot eno leto stagnirajo. Harry je že pred časom v odmevnem televizijskem intervjuju za ameriško mrežo CBS potrdil svoje finančne stiske: "Imam le še tisto, kar mi je zapustila mama."

Glavna finančna skrb za družino je zdaj na plečih njegove žene Meghan, saj se Harry osredotoča predvsem na filantropijo. A uspeh njene blagovne znamke As Ever je za zdaj omejen, številke o prodaji peščice izdelkov, ki jih je do zdaj predstavila, pa ostajajo skrivnost.

Bo vse skupaj plačal Elton John?

Pomoč pri plačilu sodnih stroškov bi lahko Harry dobil prav prek svoje matere, pokojne princese Diane. Po poročanju Page Six bi mu namreč lahko na pomoč priskočil glasbeni zvezdnik Elton John, Dianin dobri prijatelj, ki si je blizu tudi s Harryjem in je bil prav tako eden od tožnikov v izgubljeni tožbi proti Daily Mailu. Še več, britanska zakonodaja omogoča, da celoten znesek izterjajo od tistega tožnika, ki je finančno najmočnejši, pravni strokovnjaki namigujejo, da bi lahko celotno breme padlo na ramena Eltona Johna, ki ima pod palcem okoli 600 milijonov evrov.

Princ Harry je zaradi mame Diane dober prijatelj z Eltonom Johnom, ki bi lahko prevzel plačilo astronomskih sodnih stroškov. Foto: Guliverimage

Z družino pri očetu, brata Williama ni bilo

Kljub pravnemu in finančnemu kaosu pa je Harryjev obisk v domovini prinesel vsaj eno svetlo točko. Konec tedna mu je uspelo organizirati skrivno družinsko srečanje na kraljevem podeželskem posestvu Highgrove. Njegova žena Meghan je njuna otroka, princa Archieja in princeso Lilibet, tja pripeljala z dopusta na Portugalskem, da je kralj Karel III. po dolgih štirih letih spet lahko videl svoja vnuka. Medtem ko je Harry z družino pil čaj pri očetu, pa je bil njegov odtujeni brat, princ William z ženo Catherine le uro vožnje stran na polo turnirju.

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