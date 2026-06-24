Medijsko hišo POP TV bosta po voditeljici rubrike POP IN Poloni Jambrek zapustili še dve voditeljici oddaje Vizita, ki bosta svoje delo opravljali še do sredine poletja, je poročal Žurnal24.

Poleg voditeljice rubrike POP IN Polone Zoje Jambrek, ki bo največjo komercialno medijsko hišo po več kot 20 letih zapustila avgusta, POP TV poleti zapuščata tudi voditeljici oddaje Vizita, in sicer Tjaša Dugulin ter Špela Bezjak Zrim, kar so za Žurnal potrdili tudi iz POP TV.

Novi karierni izzivi izven novinarskih vod

"Tjaša Dugulin in Špela Bezjak Zrim se res poslavljata od informativnega programa in bosta nove izzive iskali izven novinarskih vod," so zapisali v odgovoru.

Voditeljica Špela Bezjak Zrim v družbi moža Damijana Zrima na prireditvi 6. salon štajerskih mladih vin Pubec v Ljubljani. Foto: Mediaspeed

Nobena izmed voditeljic ni želela razkriti, kam ju bo vodila nadaljnja karierna pot, je pa Bezjak Zrim dobila povabilo, ki ga "ni mogla zavrniti", in dodala, da se s POP TV, ki ji je v desetih letih veliko dal, razhaja v dobrih odnosih.

Govoric o morebitnem odhodu s POP TV za zdaj ni želela komentirati novinarka Nika Kunaver.

Spremembe tudi pri vodenju informativne oddaje 24UR?

Žurnal je poročal tudi, da se po njihovih neuradnih informacijah večje spremembe obetajo tudi v uredništvu oddaje 24UR, ki naj bi jo v prihodnje vodil tudi tretji voditeljski par oziroma skupno šest voditeljev. Avdicije naj bi bile po informacijah omenjenega portala že končane, v ožjem izboru za nov voditeljski par pa naj bi bila tudi voditeljica s Kanala A Nuša Lesar in odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina.

Informativno oddajo 24ur zvečer že dolga leta vodita dva znana in ustaljena para, prvega sestavljata voditelja Darja Zgonc in Edi Pucer, drugega pa Petra Kerčmar in Jani Muhič.

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